Tối 26-9, tại Hà Nội, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba và Phu nhân tổ chức chiêu đãi trọng thể kỷ niệm lần thứ 70 Ngày thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1-10-1949 - 1-10-2019).



Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba tại buổi chiêu đãi

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, lãnh đạo một số Bộ, Ban, ngành, địa phương Việt Nam cùng đại diện Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã tới dự.

Phát biểu tại chiêu đãi, Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba điểm lại những thành tựu Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đạt được trong 70 năm qua, trong đó thành tựu quan trọng nhất là tìm được con đường phát triển phù hợp với tình hình Trung Quốc, xác định được chế độ chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, phát triển văn hóa chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, và thúc đẩy chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới.

Đại sứ Hùng Ba đề nghị cùng tưởng nhớ sâu sắc tới Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai vị lãnh tụ đặt nền móng cho sự nghiệp hữu nghị Trung - Việt. Đại sứ nhấn mạnh, sang năm hai nước sẽ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ giữa hai nước sẽ đứng trên điểm khởi đầu lịch sử mới, hai bên cần thực hiện toàn diện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, tiếp tục phát huy truyền thống hữu nghị được các nhà lãnh đạo tiền bối dày công vun đắp, giữ vững phương hướng chủ đạo trong quan hệ hữu nghị, kiên trì lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, kiên định bảo vệ cục diện quan hệ phát triển lành mạnh, ổn định, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt vững bước tiến xa.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba trao đổi

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã giành được trong 70 năm qua; đánh giá việc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời là sự kiện mang ý nghĩa trọng đại trong lịch sử Trung Quốc, mở ra thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình làm hạt nhân, nhân dân Trung Quốc sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội do Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển, thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.

Đề cập đến quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua, khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng và giải phóng dân tộc. Nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn cùng Trung Quốc thúc đẩy quan hệ Việt - Trung phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đề nghị hai bên thực hiện tốt nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, phát huy truyền thống đáng quý, thành quả tốt đẹp trong quan hệ hai nước; kiểm soát tốt bất đồng, xử lý thỏa đáng các vấn đề trên biển trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982 và nguyện vọng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba phát biểu

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu