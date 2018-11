Phó Tổng giám đốc Cienco 6 tự tử khi đang bị điều tra liên quan đến dự án ở Bình Dương

06/11/2018 18:45





Chiều 6-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương xác nhận cơ quan điều tra của tỉnh này đang điều tra những sai phạm tại dự án 710 hay còn gọi là dự án Khu nhà ở cán bộ công nhân viên (tại phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương do Công ty Cổ phần Công trình giao thông 710 làm chủ đầu tư).

Công ty cổ phần công trình giao thông 710 từng là công ty thành viên thuộc Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 6 (gọi tắt Cienco 6). Công an Bình Dương xác định ông V.P.A (hiện là Phó Tổng giám đốc Cienco 6) có liên quan đến vụ án nên tiến hành điều tra với ông này. Tuy nhiên, sau đó ông này đột nhiên tự tử. "Vụ án chúng tôi đang làm thì ông ấy có liên quan nhưng nguyên vì sao ông ấy tự tử thì phía công an Thủ Đức đang điều tra. Những thông chính thức về vụ việc chúng tôi sẽ cung cấp cụ thể vào cuộc gặp gỡ thường kỳ với báo chí sắp tới" – lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương nói.

Vụ tự tử gây chấn động ở Thủ Đức

Theo tìm hiểu, dự án khu nhà ở 710 có diện tích hơn 4,68 ha, được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết cách đây 9 năm. Công ty 710 được xác định không thực hiện đầy đủ thủ tục đất đai nhưng đã "bán lúa non", phân phối trái thẩm quyền. UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo thanh tra toàn diện dự án, yêu cầu thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để làm rõ.

Như đã thông tin, vào ngày 3-11, ông V.P.A được phát hiện chết do tự tử trong tư thế treo cổ tại phường Trường Thọ, quận Thủ Đức.

NHƯ PHÚ