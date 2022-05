Sáng 10-5, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã ký quyết định thi hành kỷ luật đối với Trung tá Đặng Đình Đoàn, Phó trưởng Công an phường Sông Bằng (TP Cao Bằng), bằng hình thức cách chức Phó trưởng Công an phường và cho thôi phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân.



Hình ảnh người đàn ông 2 lần tát mạnh vào mặt một cô gái được camera an ninh ghi lại

Còn đối với Trung úy Trịnh Việt Hoàng, cán bộ Công an phường Sông Bằng là cán bộ trẻ, còn thiếu kinh nghiệm, đến hiện trường theo sự chỉ đạo của ông Đoàn nhưng không có hành vi xô xát, đánh người, khi sự việc xảy ra đã can ngăn ông Đoàn và sau đó đã chủ động báo cáo sự việc với cấp trên nên không thi hành kỷ luật và yêu cầu kiểm điểm, phê bình trước toàn đơn vị.

Công an TP Cao Bằng trước đó đã lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với ông Đặng Đình Đoàn và bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh về hành vi Cố ý gây tổn hại sức khỏe của người khác và hành vi xúi giục, kích động người khác gây tổn hại sức khỏe người khác theo điều 7, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an trong việc thực hiện quy trình công tác và thái độ ứng xử với nhân dân.

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ 2 đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 người đàn ông mặc thường phục cùng 2 người đàn ông mặc quần áo giống trang phục công an đi trên xe ôtô biển trắng rồi dừng trước quán cắt tóc.

Tại đây, người mặc quần áo giống công an kéo nam thanh niên trẻ ở quán cắt tóc lên xe ôtô nhưng bị những người có mặt ngăn cản. Trong lúc giằng co, người đàn ông áo trắng (được cho là Phó trưởng Công an phường Sông Bằng, TP Cao Bằng) tát thẳng mặt cô gái, đẩy mạnh khiến cô gái này suýt ngã. Khi những người ở quán cắt tóc vào trong nhà, người đàn ông áo trắng tiếp tục đi vào và tiếp tục tát mạnh cô gái.

Mặc dù người có mặt nói "nhà có camera" nhưng người đàn ông áo trắng vẫn rất hung hăng. Vụ việc chỉ dừng lại khi công an phường sở tại có mặt. Sau đó những người đi trên xe ôtô mới chịu rời đi.

Công an tỉnh Cao Bằng sau đó đã yêu cầu tạm đình chỉ đối với Phó trưởng Công an phường Sông Bằng (TP Cao Bằng) để xác minh, làm rõ thông tin người này có hành động đánh người.