Liên quan vấn đề này, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu - Công an TP HCM, cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an về việc thực hiện cấp CCCD gắn chíp điện tử cho toàn bộ công dân trong độ tuổi tuyển sinh năm 2023, Công an thành phố ban hành Kế hoạch 630/2023 về việc cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử trên địa bàn. Trong đó, ưu tiên hoàn thành việc cấp CCCD gắn chip điện tử cho toàn bộ công dân sinh năm 2004, 2005, 2007, 2008.

Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, Công an TP HCM mở đợt cao điểm cấp CCCD gắn chip kết hợp cấp tài khoản địnhdanh điện tử cho toàn bộ công dân trong độ tuổi thi tuyển sinh năm 2023 nhưng chưa được cấp CCCD gắn chíp, bắt đầu từ ngày 18-3 đến hết ngày 20-5.