Ngày 1-8, ông Phan Quốc Thới - Chủ tịch UBND phường An Thới, TP Phú Quốc, xác nhận trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ đuối nước trong lúc tắm biển.

Người dân nỗ lực cứu người bị đuối nước. Ảnh cắt ra từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, 5 người rủ nhau ra bãi biển Đất Đỏ, phường An Thới để tắm biển thì bị sóng cuốn khiến cả 5 người bị đuối nước.

Những người dân ở gần đó đã cứu được 3 người, vớt được 1 thi thể những đã tử vong; còn 1 người vẫn đang mất tích.

Ông Thới cũng thông tin thêm, hiện UBND phường An Thới đang huy động lực lượng chức năng tìm kiếm người đang bị sóng cuốn trôi nhưng do trời mưa, sóng to, gió lớn nên công việc tìm kiếm còn gặp nhiều khó khăn.