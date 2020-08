Chiều 24-8, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang), vừa thông tin nguyên nhân cái chết của nam thanh niên trong tình trạng phân hủy cùng xe máy nằm bên lề đường ở tổ 2, khu phố 4, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc là do sốc ma túy dẫn đến tử vong. Cơ quan công an đã bàn giao thi thể nam thanh niên này cho gia đình mai táng.

Khu vực phát hiện thi thể nam thanh niên cùng với xe máy biển số Tây Ninh

Như đã thông tin, khoảng 20 giờ ngày 22-8, một người dân đi soi cá nghe có mùi hôi, khi tiến lại gần thì thấy một thi thể nam thanh niên khoảng gần 30 tuổi đang trong thời kỳ phân hủy, bên cạnh là chiếc xe máy biển số 70D1-041.09 nên báo với Công an thị trấn An Thới.

Bước đầu, công an đã xác định thi thể nam thanh niên là Quách Trung Nam (26 tuổi; ngụ TP Rạch Giá, Kiên Giang). Tại thời điểm khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định tài sản của nam thanh niên vẫn còn nguyên.

Khu vực nơi phát hiện thi thể nam thanh niên rất xa khu dân cư, vắng người qua lại nên khi xảy ra vụ việc không ai biết.