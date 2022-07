Trưa nay (14-7), ông Đỗ Văn Cấp, Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, xác nhận với Báo Người Lao Động về việc công an huyện này đã xác định và đang làm việc với người phụ nữ bịt mặt vào Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa), kéo 1 học sinh lên xe chở đi một cách bất thường.

Công an dừng xe kiểm tra người phụ nữ trông giống với người bịt mặt vào trường kéo học sinh lên xe chở đi (Ảnh cắt từ clip do bạn đọc cung cấp)

"Công an huyện đang đưa người phụ nữ này về trụ sở Công an thị trấn Phú Thứ để làm việc. Chỉ mới phát hiện tức thì đây thôi nên tên tuổi cũng như động cơ vào trường kéo em học sinh lên xe chở đi vẫn chưa được xác định" - ông Cấp nói.

Trước đó, theo 1 nguồn tin, trong quá trình tuần tra, Công an thị trấn Phú Thứ và Công an huyện Tây Hòa phát hiện 1 phụ nữ đi xe máy giống với người phụ nữ bịt mặt vào trường, kéo học sinh lên xe chở đi nên đã dừng xe, kiểm tra. Khi xác định bước đầu đây đúng là người phụ nữ này nên đã mời về trụ sở Công an thị trấn Phú Thứ làm việc.

Như Báo Người Lao Động đưa tin, chiều 13-7, Công an xã Hòa Phong có báo cáo vụ việc gửi Công an huyện Tây Hòa. Theo đó, khoảng 6 giờ 35 phút ngày 13-7, em Trần Q.N. (SN 2011) là con anh Trần M.C. và chị Nguyễn T.T (ngụ xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa) vào Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng ngồi chơi cùng nhóm bạn học trên ghế đá.

Lúc này, 1 phụ nữ đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang bịt mặt, mặc áo khoác và váy chống nắng, đi xe máy hiệu Wave RS màu đỏ đen chưa xác định biển số vào trường, rồi tiến đến chỗ em N. ngồi hỏi mượn điện thoại, nhưng em N. không cho.

Hình ảnh người phụ nữ bịt mặt vào trường kéo học sinh chở đi được Camera an ninh ghi lại được hôm qua

Lúc sau, người phụ nữ này cầm tay kéo em N. đưa lên xe máy rồi chở đi. Khi đến UBND thị trấn Phú Thứ (huyện Tây Hòa), người này để xe máy bên ngoài rồi đưa em N. vào ngồi trên ghế đá đặt ở sân trụ sở khoảng 10 giây rồi tiếp tục đưa em N. ra xe chở đi.

Khi đến cổng chợ Phú Thứ, người phụ nữ bảo N. đứng đợi bên ngoài cùng chiếc xe máy, còn mình vào chợ lấy mũ bảo hiểm cho em N.

Một lúc sau, người phụ nữ này trở ra mang theo mũ bảo hiểm và bảo em N. đội lên để chở về trường, nhưng em N. không đồng ý thì người phụ nữ này lên xe máy bỏ đi. Người nhà em N. tìm đến chợ Phú Thứ bắt gặp em nên chở về nhà rồi trình báo công an.