Dự án có tổng mức dự toán đầu tư trên 185,1 tỉ đồng. Trong đó, đầu tư xây dựng gần 141 tỉ đồng. Dự án khởi công tháng 12-2013 và hoàn thành 5-2016.



Đây là dự án thuộc danh mục phải báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trước khi quyết định đầu tư dự án. Tuy nhiên, dự án khởi công tháng 12-2013, mãi đến 25-7-2014 mới phê duyệt ĐTM là thực hiện không đúng quy định về trình tự thủ tục.

Dự án Kè chống xói lở đầm Cù Mông với hàng loạt sai phạm (Ảnh: Như Tố)

Về công tác khảo sát xây dựng được UBND thị xã Sông Cầu chỉ định thầu cho liên danh Viện Đào tào và Khoa học ứng dụng Miền Trung và Công ty Cổ phần ĐTPT Phú Yên thực hiện. Tuy nhiên, liên danh này không đủ năng lực về nhân lực, thiết bị nên đã ký hợp đồng thuê Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vĩnh Đức làm cộng tác viên để đo đạc. Thế nhưng công ty này lại phân công cho ông Phạm Minh Tâm làm chủ nhiệm khảo sát địa chất trong khi chứng chỉ hành nghề của ông này… đã hết hạn.

Trong công tác thí nghiệm để xác định 7 tiêu chí cơ lý của mẫu đất không nguyên dạng thì đơn vị khảo sát không lập các biên bản lấy mẫu, niêm phong mẫu và trong các phiếu kết quả thí nghiệm cũng không có sự giám sát của chủ đầu tư dự án, trong nhật ký khảo sát cũng không có nội dung lấy mẫu. Vậy mà chủ đầu tư vẫn thanh toán cho đơn vị khảo sát trên 51 triệu đồng là không có cơ sở.

Về công tác lập thiết kế dự toán, đơn vị tư vấn thiết kế tính toán khối lượng dự toán không phù hợp với thiết kế bản vẽ thi công, vận dụng định mức không phù hợp làm tăng giá trị dự toán công trình lên khoảng 2,4 tỉ đồng. Từ đó kéo theo các chi phí thiết kế, quản lý đều tăng so với thực tế.

Thiết kế dự toán sai nhưng đơn vị thẩm tra thiết kế dự toán và chủ đầu tư không thẩm tra chặt chẽ dẫn đến sai sót nâng chi phí thiết kế và quản lý hơn so với thực tế.

Trong việc nghiệm thu thanh quyết toán, đơn vị thi công đã tính toán để giảm trừ khối lượng do dự toán thừa không đầy đủ đã làm tăng giá trị quyết toán so với thực tế hơn 200 triệu đồng. Còn chủ đầu tư thì không điều chỉnh định mức nhân công cho phù hợp với biện pháp, điều kiện thi công làm tăng giá trị quyết toán so với thực tế lên trên 1,8 tỉ đồng. Riêng đơn vị thi công cũng đã thi công thiếu khối lượng với giá trị hơn 123 triệu đồng. Chỉ 3 khoản này, đoàn thanh tra đã xác định dự án quyết toán cao hơn giá trị thực tế hơn 2,1 tỉ đồng.

Qua làm việc với đoàn thanh tra, chủ đầu tư đã thừa nhận sai sót của mình.

Thanh tra tỉnh Phú Yên yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo thu hồi số tiền sai phạm gần 2,4 tỉ đồng của dự án này (hiện Thanh tra tỉnh Phú Yên đã tạm thu hồi hơn 1,8 tỉ đồng), đồng thời tổ chức chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan.