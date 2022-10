Mố cầu Bà Nam bị xói lở hàm ếch nghiêm trọng

Sáng nay (12-10), Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên cho biết đang cử lực lượng để khắc phục tình trạng sạt lở mố cầu Bắc của cầu Bà Nam trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên và đoạn sạt lở trên Quốc lộ 1D từ Phú Yên đi Bình Định qua xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu.

Lực lượng CSGT chốt chặn để phân luồng giao thông tại thị xã Sông Cầu

Trước đó, khoảng 21 giờ đêm 11-10, mưa lớn, nước về nhiều đã xói vào mố M0 phía Bắc cầu Bà Nam (bên phải tuyến), tạo hàm ếch sâu vào mặt đường khoảng 3-4m. "Để đảm bảo giao thông, thị xã Sông Cầu đã cử lực lượng cùng với Ban An toàn giao thông Phú Yên và Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh rào chắn, phân lường giao thông. Sau đó chỉ cho xe chạy thật chậm ở 1 làn, sát phía đường bên kia nên cơ bản không gây ách tắc giao thông" - ông Phan Trần Vạn Huy, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, cho biết.

Xói lở nghiêm trọng tại cầu Bà Nam, thị xã Sông Cầu trên Quốc lộ 1

Ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên, cho biết hiện sở này đã cử lực lượng đến khắc phục tình trạng xói lở ở cầu Bà Nam. "Chúng tôi sẽ cho đá vào rọ sắt, dùng phương tiện để đưa vào hàm ếch bị xói lở ở mố cầu, tạm thời giữ vững mố cầu, đảm bảo an toàn giao thông. Sau khi nước rút, chúng tôi mới tính đến phương án khắc phục lâu dài" - ông Đông cho biết.

Cũng trên Quốc lộ 1, tại Km1267+230, rạng sáng 12-10, đất, đá tràn lấp mặt đường, gây nguy hiểm cho phương tiện lưu thông. Hiện Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên đã cho phương tiện san gạt và hốt dọn điểm sạt lở này.

Quốc lộ 1 qua Phú Yên bị xói lở

Trong khi đó, trên Quốc lộ 1D, đoạn qua xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, mưa lớn cũng làm đất đá trên mái núi bên đường đổ ập xuống đường, lấp toàn bộ mặt đường 1 đoạn dài khoảng 100m. Theo ông Đông, hiện vẫn chưa tính được khối lượng đất đá sạt lở tại đây. Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên cho phương tiện tạm thời dọn 1 bên đường để xe qua lại 1 làn, tránh ách tắc giao thông.

Ngoài ra, trên Quốc lộ 29, từ Phú Yên đi Đắk Lắk, nón cầu Suối Thá thuộc địa phận huyện Sông Hinh (Phú Yên) cũng bị xói lở với khối lượng 23m3.

Một đoạn Quốc lộ 1D qua Phú Yên bị sạt lở

Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên đang kiến nghị Ban Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh này và Bộ Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn tỉnh để ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông các tuyến đường Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Phú Yên do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân bị ngập sâu trong nước

Trong khi đó, Ban Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết đến sáng nay, mực nước trên sông Kỳ Lộ qua địa phận 2 huyện Đông Xuân và Tuy An đã vượt báo động cấp 3 đến 0,5m. Nước từ sông Kỳ Lộ tràn qua, làm ngập sâu các tuyến đường nối huyện Tuy An, thị xã Sông Cầu đi Đông Xuân, làm chia cắt cả vùng rộng lớn. Hiện các xã Xuân Sơn Nam, Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân) và An Định (huyện Tuy An) nhiều nhà dân đã bị ngập sâu trong nước. "Tôi đang có mặt tại khu vực cầu sắt La Hai đây. Nước bây giờ ngập rất sâu, không thể qua lại được. Toàn bộ các tuyến đường xung quanh đây đều đã được rào chắn, ngăn không cho người và phương tiện qua lại" - ông Phạm Trung Chánh, Phó chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, cho biết.

Hiện các thủy điện trên địa bàn tỉnh Phú Yên như Krông H'Năng, Sông Ba Hạ đang bắt đầu xả lũ. Trong đó, Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ và xả nước chạy máy với lưu lượng 1.300m3/giây.