Quán ăn "chặt chém" ở Long An xin lỗi khách, đóng cửa nghỉ bán

04/05/2019 19:18

Tối 4-5, UBND xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết quán ăn uống Bảo Châu nằm ven Quốc lộ 1 đoạn qua ấp 3, xã Nhựt Chánh do ông Trần Văn Ngoan (42 tuổi) cùng vợ là Lê Thị Kim Huệ (38 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) làm chủ đã chính thức đóng cửa nghỉ bán. Gia đình họ trả lại mặt bằng, dọn dẹp đồ đạc để chuyển đi nơi khác.



Hình ảnh bà Huệ đuổi theo chiếc ôtô đòi chém tài xế được camera ghi lại

"Tôi cũng gởi lời xin lỗi đến anh Minh trong vụ bị hành hung; xin lỗi dân địa phương do việc kinh doanh của quán Bảo Châu đã gây ảnh hưởng, tai tiếng không tốt. Đây chỉ là cá nhân, không liên quan đến những quán ăn uống dọc tuyến giao thông"- bàị Lê Thị Kim Huệ nói.

Theo ông Ngoan, về việc người thân của gia đình đánh anh Nguyễn Xuân Quang Minh (38 tuổi, ngụ TP HCM) chấn thương vùng đầu, công an đang thụ lý hồ sơ. "Khi nào công an mời làm việc, chúng tôi sẽ có mặt, còn trách nhiệm thế nào do bên điều tra họ quyết định"- ông Ngoan nói.

Video clip bà Huệ truy đuổi theo xe du lịch

Cảnh sát Hình sự huyện Bến Lức cho biết anh Nguyễn Xuân Quang Minh bị đánh thương tích ở vùng đầu, chưa rõ tổn thương phần mềm hay chấn thương đến não. Nạn nhân đã đi khám, điều trị tại bệnh viện trong những ngày vừa qua. Nếu anh Minh có đơn yêu cầu xử lý hình sự, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức sẽ giới thiệu anh đi giám định tỉ lệ thương tật làm căn cứ xử lý.

Chủ quán kể lại sự việc quán bị đập phá

Quán Bảo Châu hư hỏng nặng khi bị đập phá

Đối với nhóm thanh niên "tự nhiên" kéo tới quán dùng hung khí đập phá, Công an huyện Bến Lức đang củng cố hồ sơ xác định tài sản thiệt hại xem có đủ để khởi tố hành vi hủy hoại tài sản hay không. Thương tích của ông Lê Văn Cẩm (65 tuổi, cha bà Huệ) - bị nhóm thanh niên đánh phải đi cấp cứu - cũng cần phải đi giám định. "Danh tính nhóm côn đồ này đang được làm rõ trong vài ngày tới đây"- một vị đại diện công an nói.

Chiều cùng ngày, luật sư Lê Văn Lâm, Đoàn Luật sư Mê Kông Long An, cho biết trong trường hợp nạn nhân bị đánh gây thương tích, trước khi đi giám định phải có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, sau đó Cơ quan CSĐT nơi thụ lý hồ sơ sẽ giới thiệu đi giám định. "Đối với tội danh này, tỉ lệ thương tích phải từ 11% trở lên mới khởi tố hình sự. Nếu thương tật trên 31% thì không yêu cầu có đơn của bị hại" - luật sư Lâm giải thích.

Vợ chồng ông Trần Văn Ngoan kể lại vụ viêc

Khi chúng tôi tìm hiểu thực tế tại khu vực này, nhiều người dân địa phương cung cấp thông tin cho biết bà Huệ thuộc dạng có "máu mặt" trong giới mua bán kiểu chụp giật. Dù là nữ nhưng không ít lần bà đối đầu với thanh niên khi vào quán ăn uống trả giá hoặc vào rồi chê, bỏ đi. Phía sau vợ chồng chủ quán còn có nhóm thanh niên "đệ tử ruột" sẵn sàng "xử" khách nếu chủ ra lệnh.

Cụ thể, khoảng 11 giờ ngày 4-4-2018, một chiếc xe 4 chỗ biển số TP HCM chở 2 người từ miền Tây lên TP HCM. Khi tới quán ăn Bảo Châu, thấy ghi nhiều món ăn đồng quê nên tài xế quyết định dừng lại ăn trưa và nằm võng nghỉ mệt.

Tuy nhiên, khi kêu 2 đĩa cơm sườn thấy có mấy lát thịt, đồ lại nguội, giá mỗi đĩa 40.000 đồng, tài xế cùng người đi chung không đồng ý mà bỏ ra đường lên xe để tiếp tục cuộc hành trình.

Bị khách từ chối ăn và trả tiền, bà Huệ lấy xe máy đuổi theo, vừa điện thoại kêu thêm 2 đàn em hỗ trợ.Tới gần ngã tư Bình Nhựt - cách cầu Bến Lức 100 m, nhóm này chặn được ôtô, buộc tài xế dừng lại.

Chủ quán liên tục chửi thề, la lối đòi chém cho bằng được tài xế ôtô. Hai đàn em xăm trổ đầy người, dáng bặm trợn cầm mã tấu đe dọa, sau đó chém vào xe. Sự việc kéo dài gần 10 phút, nhiều người ven đường chứng kiến nhưng chẳng ai dám can thiệp.

"Lẽ ra Công an xã Nhựt Chánh phải mời chủ quán lên răn đe, phạt hành chính về hành vi gây rối, xúc phạm người khác, đằng này họ bỏ luôn. Chính vì vậy nên lần nào bà ta cũng thách báo công an" - anh Nguyễn Hải Hưng (42 tuổi, ngụ địa phương) cho biết

Người dân cũng phản ánh không chỉ Bảo Châu, một số quán ở khu vực này làm ăn kiểu "chặt chém". Do muốn tránh phiền phức nên khách đi đường đã bỏ qua.

Bài-ảnh: Hoàng Minh