Ngày 29-9, lãnh đạo UBND TP Hải Phòng cho biết UBND TP đang chờ ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) về việc thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích sang đất ở tại quận Hải An.



Năm 2018, Thanh tra TP Hải Phòng thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý sử dụng đất đai tại quận Hải An. Sau đó, Thanh tra TP kết luận: Từ ngày 3-3-2017, UBND quận Hải An thiết lập hồ sơ, thực hiện các trình tự, thủ tục cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở đối với 61 trường hợp xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp. Trong đó có 30 trường hợp cho phép chuyển đổi mục đích và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) ở diện tích trên 100 m2. Cá biệt, một số trường hợp cho phép chuyển đổi mục đích đất nông nghiệp và cấp giấy chứng nhận QSDĐ ở trên 1.000 m2.

Thanh tra TP Hải Phòng cho rằng UBND quận Hải An đã không đưa nội dung chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, UBND quận Hải An ban hành nhiều quyết định trái luật cho phép nhiều hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở. Điều này đã vi phạm khoản 2 điều 7 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước. Cụ thể, 25 trường hợp không có giấy tờ, không đầy đủ hồ sơ, giấy tờ chứng minh QSDĐ nhưng vẫn cho phép chuyển mục đích. Một số trường hợp sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất đã chia nhỏ, chuyển nhượng cho người khác theo giá thị trường.

UBND quận Hải An, TP Hải Phòng bị thanh tra kết luận sai phạm trong quản lý đất đai

Đáng chú ý, Thanh tra TP Hải Phòng cho hay từ năm 2013-2017, UBND quận Hải An còn cho phép chuyển đổi và cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho 33 trường hợp, diện tích 5.275 m2 đất nông nghiệp công ích sang đất ở. Các trường hợp này hầu hết không phải là người địa phương. Một số trường hợp không có nhu cầu ở, diện tích cho phép chuyển nhượng lớn, nhiều diện tích đất trống không có nhà ở. Một số trường hợp sử dụng đất nông nghiệp công ích do chuyển nhượng của người khác trái pháp luật. Đến thời điểm xin chuyển mục đích sử dụng, những người này không có giấy tờ chứng minh việc chuyển nhượng QSDĐ nhưng UBND quận Hải An vẫn làm thủ tục cho phép chuyển.

Thanh tra TP Hải Phòng cho rằng theo điều 74 Nghị định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2003, khoản 2 điều 132 Luật Đất đai 2013 quy định: Đất nông nghiệp công ích của xã, phường, thị trấn, để sử dụng vào mục đích xây dựng các công trình công cộng của xã, phường, thị trấn, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương... Khoản 1 điều 49, khoản 2 điều 72 Luật Đất đai 2003; khoản 2 điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Đất đai 2013 đều quy định "Không cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất cho người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn".

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo UBND quận Hải An cho rằng quan điểm mà Thanh tra TP Hải Phòng đưa ra là "chưa chuẩn". Tất cả trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở, chuyển mục đích và cấp giấy chứng nhận QSDĐ từ đất nông nghiệp là đất công ích, UBND quận Hải An thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật. Nghị định 45/2014/NĐ-CP cũng không có quy định về thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp chuyển đổi mục đích từ đất nông nghiệp công ích sang đất ở.

Khi chuyển đổi mục đích và cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho 33 trường hợp trên, UBND quận Hải An cho rằng đất nông nghiệp công ích cũng là đất nông nghiệp. Luật Đất đai 2003 và 2013 đều cho phép UBND cấp quận, huyện có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân... nên UBND quận Hải An không sai phạm.

Trước sự việc này, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, đã có văn bản gửi Bộ TN-MT xin ý kiến hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về đất đai với 2 nội dung: Cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở với diện tích vượt hạn mức giao đất (100 m2); cho phép chuyển mục đích, xử lý, cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho đất nông nghiệp là đất công ích sang đất ở của UBND quận Hải An.