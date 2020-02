Ngày 24-2, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã hoàn thành đề án bố trí 100% lực lượng công an chính quy về công tác tại 130 xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.



Đại tá Trần Hải Quân - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình trao quyết định điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm chức danh Trưởng công an xã

Đề án điều động công an chính quy thuộc các lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình chia làm 4 giai đoạn. Đợt 1, điều động 69 cán bộ, chiến sĩ về nhận nhiệm vụ tại 18 xã; Đợt 2 điều động 90 người về nhận nhiệm vụ tại 25 xã; 153 công an chính quy nhận nhiệm vụ ở 45 xã, 1 thị trấn thuộc các huyện, thành phố được điều động vào giai đoạn 3.

Trong đêm giao thừa, lực lượng công an chính quy Quảng Bình được điều động về các xã đã phát hiện, xử lý hàng chục trường hợp đốt pháo trái phép

Trong tháng 2-2020, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều động thêm 149 công an chính quy thuộc các lực lượng đến công tác tại 41 xã và 1 thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Nâng tổng số công an chính quy về nhận nhiệm vụ tại các xã lên 461 người.

Đến nay, Công an tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành đề án bố trí 100% lực lượng công an chính quy công tác tại 130 xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình thăm, tặng quà cho Đại úy Lê Thanh Nhàn - Trưởng Công an xã Quảng Hải

Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình - cho biết việc điều động công an chính quy về công tác tại các xã, thị trấn góp phần thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, bước đầu tạo được những chuyển biến tích cực về tình hình trị an tại các địa phương, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.