Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trong 2 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình xuất hiện các đợt mưa lớn, gió mạnh, sấm sét vào buổi chiều tối cho đến rạng sáng.



Công an TP Đồng Hới ra đồng giúp dân gặt lúa khi người dân không thể ra ngoài vì giãn cách

Mưa lớn từ sáng sớm nay, 8-9, làm một số khu phố tại TP Đồng Hới bị ngập, người dân phải mang áo mưa lội nước đến khu vực lấy mẫu xét nghiệm. Thời tiết phức tạp khiến công tác khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm, dập dịch Covid-19 đang gặp nhiều khó khăn.



Đêm qua, chốt kiểm soát tại cầu Nhật Lệ, chốt ven biển tại TP Đồng Hới bị gió mạnh cuốn bay lều bạt khiến các lực lượng trắng đêm dầm mưa dựng lại lều, kê đặt lại đồ đạc.

Đại úy Nguyễn Thanh Phú, Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Quảng Bình, làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát xã biển Bảo Ninh, TP Đồng Hới, cho biết thời tiết 2 ngày qua rất thất thường, ban ngày nắng nóng đến chiều tối lại mưa và gió mạnh. Lều bạt ở chốt kiểm soát bị gió thổi bay, anh em trực chốt phải dầm mình trong mưa suốt tối qua.

Lực lượng chức năng vất vã giữ chốt và trực chốt do mưa lớn

TP Đồng Hới đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, người dân không được ra đường. Những ngày qua, mưa to kèm gió mạnh đã làm nhiều diện tích lúa bị đổ rạp. Lúa chín vàng ngoài đồng chưa được thu hoạch, bà con đứng ngồi không yên.

Trước tình hình đó, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Bình và Công an TP Đồng Hới đã đến cánh đồng xã Đức Ninh giúp bà con gặt lúa "chạy" mưa bão.



Những nữ CSGT ra đồng gặt lúa giúp dân "chạy" bão

Thượng tá Đinh Cao Quang, Trưởng Công an TP Đồng Hới, cho biết các lực lượng công an, bộ đội, thanh niên ở nhiều địa phương đã tập trung hỗ trợ người dân thu hoạch và vận chuyển lúa về nơi an toàn trước khi mưa bão ập đến.



Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ được huy động để gặt lúa hỗ trợ người dân đưa về nhà, trước mùa mưa bão

Theo ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, để chủ động ứng phó với bão Conson, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai phương châm "4 tại chỗ", chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu cứu hộ, cứu nạn cũng như phòng chống dịch Covid-19.

Người dân phường Phú Hải, TP Đồng Hới "đội mưa" đi xét nghiệm Covid-19

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Bình, hiện CDC tỉnh chỉ đạo ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho lực lượng tham gia phòng chống thiên tai. Các địa phương chuẩn bị các phương án ứng phó với mưa bão lớn tại những nơi đang thực hiện giãn cách xã hội và các khu cách ly tập trung, bệnh viện, bệnh viện dã chiến đang điều trị bệnh nhân Covid-19.



Quảng Bình đã ghi nhận 1.015 F0 Sáng 8-9, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình cho biết trong 24 giờ qua, sau quá trình triển khai xét nghiệm đại trà cho 14.382 người tại các khu cách ly, phong tỏa đã ghi nhận thêm 53 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Theo đó, tính từ 6 giờ ngày 7-9 đến 6 giờ sáng 8-9, CDC Quảng Bình tiến hành xét nghiệm 14.382 mẫu, phát hiện 53 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó các khu phong tỏa TP Đồng Hới: 4 ca, huyện Bố Trạch: 9 ca, huyện Quảng Ninh 3 ca. Cụ thể, tại các khu phong tỏa ở TP Đồng Hới đã phát hiện 4 F0 (phường Đồng Sơn 3; phường Phú Hải 1). Huyện Bố Trạch có thêm 9 ca tại các xã (Bắc Trạch 2; Đức Trạch 6; Nhân Trạch 1); Huyện Quảng Ninh có thêm 3 ca ở thị trấn Quán Hàu. Ngoài ra, CDC QB phát hiện thêm 37 F0 tại các khu cách ly tập trung. Theo Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình, tính đến thời điểm hiện tại, địa phương này ghi nhận 1.015 bệnh nhân Covid-19, có 159 bệnh nhân đã chữa khỏi, xuất viện; 856 ca đang điều trị; chưa có trường hợp tử vong.