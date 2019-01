Quảng Nam có phó giám đốc công an thứ 5

10/01/2019 13:34

Sáng 10-1, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Công an tỉnh Quảng Nam, đại diện Bộ Công an đã công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.



Thượng tá Nguyễn Thành Long (bìa trái) vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Công an tỉnh Quảng Nam

Theo đó, thượng tá Nguyễn Thành Long, nguyên trưởng Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam), được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Ông Long sinh năm 1974, quê ở xã Cẩm Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Như vậy, ngoài đại tá Nguyễn Viết Lợi là giám đốc, hiện nay Công an tỉnh Quảng Nam có tất cả 5 phó giám đốc, gồm: đại tá Nguyễn Đức Dũng, đại tá Phan Văn Dũng, đại tá Nguyễn Hà Lai, đại tá Huỳnh Sông Thu và thượng tá Long.

Ông Long năm nay 45 tuổi

Trong năm 2018, Công an tỉnh Quảng Nam đã chủ động, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra khám phá 674/815 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỉ lệ 82,7%, vượt 7,7% so với chỉ tiêu Bộ Công an đề ra. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát huy hiệu quả...

Tr.Thường