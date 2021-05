Sáng 5-5, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết kết quả xét nghiệm 14 mẫu F1 của BN 2997 tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) đều âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.



Theo công bố, BN 2997 sinh năm 1994, là vợ và là F1 của BN 2982 (ngụ xã Cẩm An, TP Hội An). Từ ngày 27-4 đến nay, chị này di chuyển khá nhiều nơi ở Hội An, có ra Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng khám thai.

Lực lượng chức năng Hội An chống dịch Covid-19

Trước đó, sáng 4-5, Bộ Y tế công bố BN 2982 là nam thanh niên 28 tuổi, quê ở TP Hội An. Theo lịch trình di chuyển, từ ngày 28-4 đến ngày 2-5, bệnh nhân đi làm theo ca ở khách sạn Phú An tại TP Đà Nẵng. Trong suốt thời gian này, bệnh nhân di chuyển liên tục ở nhiều địa điểm tại TP Hội An và TP Đà Nẵng, tiếp xúc với nhiều người.

Trong đó, bệnh nhân có đến nhiều siêu thị, quán ăn, karaoke, quán bar… ở 2 địa phương này. Đến ngày 2-5, bệnh nhân có triệu chứng sốt và đến thì vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng khám bệnh. Đến ngày 3-5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tại Quảng Nam, BN2982 có 47 trường hợp F1 (40 trường hợp tại Hội An và 7 trường hợp Điện Bàn), kết quả xét nghiệm 46 mẫu âm tính.

Trong khi đó, ngày 4-5, Bộ Y tế công bố ca bệnh 2989 là bệnh nhân nữ, 25 tuổi, địa chỉ tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; làm việc tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng từ ngày 30-4. Bệnh nhân là F1 của BN 2982.