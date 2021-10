Chiều 15-10, lãnh đạo UBND xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đổ cổng sắt của trường mầm non khiến 1 cháu bé tử vong, 1 cháu bị thương nặng.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 15 phút cùng ngày, tại điểm Trường Mang Dí (thôn 1, xã Trà Nam), cháu H.T.L.K. (4 tuổi) và P.T.T.H. (5 tuổi) đang chơi trước cổng trường thì bất ngờ bị cổng sắt đổ sập đè lên người.

Chiếc cổng sắt bị đổ sập khiến 2 cháu nhỏ thương vong

Phát hiện tiếng la khóc, giáo viên chạy đến đưa 2 cháu bé đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My. Sau đó, 2 cháu được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam điều trị.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, tới khoảng 15 giờ cùng ngày, cháu K. đã không qua khỏi. Riêng cháu H. bị nhẹ hơn, hiện đang tỉnh táo.

Công an huyện Nam Trà My cho biết sau khi vụ việc xảy ra, đơn vị đã cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường để điều tra . Bước đầu, công an xác định trong lúc chơi đùa, các cháu nhỏ bám vào cánh cửa cổng sắt khiến nó đổ sập đè lên người.