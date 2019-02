Quảng Nam: Tắm biển, 4 học sinh tử nạn, 2 em mất tích

08/02/2019 19:41

Chiều tối 8-2, (mùng 4 Tết), thông tin từ UBND xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết đã vớt được thi thể của 4 học sinh lớp 9/1 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình).



Danh tính các em học sinh đã tìm thấy thi thể gồm: Trần Thị Thúy (thôn Hưng Lộc, xã Bình Định Nam); Trần Lê Ly Na (xã Bình Định Nam); Phạm Thị Thuận (thôn Hưng Lộc, xã Bình Định Nam); Nguyễn Văn Ý (thôn Hưng Lộc, xã Bình Định Nam).

Bãi biển Bình Minh nơi 6 học sinh gặp nạn

Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương tìm kiếm 2 em Nguyễn Đức Hoàng và Mai Văn Công (cùng ngụ thôn Đồng Dương, xã Bình Định Bắc) đang mất tích.



Trước đó, chiều 8-2, 9 học sinh lớp 9/1 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu rủ nhau xuống bãi biển Bình Minh (huyện Thăng Bình) chơi.

Đưa thi thể 1 học sinh lên bờ

Sau đó, 8 học sinh xuống tắm biển, còn 1 em ở trên bờ. Trong lúc tắm biển, không may 8 học sinh bị đuối nước. May mắn, em Nguyễn Hòa Ngọc Anh (thôn Xuân An, xã Bình Định Bắc) và em Lê Văn Duy Khánh (cùng thôn Xuân An, xã Bình Định Bắc) được cứu sống, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Tr.Thường