Tối 18-8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 53 ca Covid-19 công bố trong ngày. Đây là số ca ghi nhận trong 1 ngày nhiều nhất từ trước đến nay ở Quảng Nam.



Theo đó, riêng huyện Đại Lộc có 39 ca, gồm 32 người tại xã Đại Hồng (đã giãn cách theo Chỉ thị 16); 2 người tại xã Đại An, liên quan chợ đầu mối Hòa Cường (TP Đà Nẵng); 1 người tại xã Đại Quang, có yếu tố dịch tễ liên quan Công ty May Huy Thành; 4 người tại xã Đại Sơn (2 tình nguyện viên trực chốt, là F1 của bệnh nhân 298747 và 2 vợ chồng có yếu tố dịch tễ liên quan Công ty May Huy Thành).

Lần đầu tiên tại Quảng Nam ghi nhận 53 ca Covid-19 trong 1 ngày (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

1 ca bệnh tại huyện Hiệp Đức, chưa rõ nguồn lây. Bệnh nhân 298736 – Đ.T.K.P (SN 1982; nữ), ngụ khối phố An Nam, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức. Bệnh nhân này hằng ngày buôn bán mì Quảng tại quán của gia đình, thường đến chợ Hiệp Đức mua cá chị Lâm, mua rau chị Hằng.

Ngày 14-8, bệnh nhân này đến cửa hàng gạch men Huy Hoàng, gần cầu Tân Bình và đi đám giỗ tại nhà ông Đ.V.Ch, thôn Bắc An Sơn, xã Quế Thọ.

3 ca bệnh tại thị xã Điện Bàn gồm 2 người có yếu tố dịch tễ liên quan đến chợ đầu mối Hòa Cường, TP Đà Nẵng và 1 người là F1 của bệnh nhân 298723.

10 ca bệnh về từ TP HCM, được cách ly tập trung ngay khi về địa phương, gồm 2 trường hợp về tự do tại huyện Núi Thành và 8 trường hợp được đón về (Núi Thành 1, Duy xuyên 3, Tiên Phước 4).

Liên quan đến các ca bệnh công bố trong ngày, có 155 trường hợp F1 được giám sát, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Từ ngày 18-7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 338 ca bệnh. Trong đó, 8 ca bệnh cộng đồng, 163 ca lây nhiễm thứ phát, 137 ca xâm nhập từ các tỉnh và 30 ca nhập cảnh.