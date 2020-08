Tối 11-8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, cho biết qua xem xét báo cáo của Công an tỉnh về một số tình hình nổi lên tại các doanh nghiệp (DN) trước diễn biến phức tạp của Covid-19, ngày 10-8, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành công văn gởi các sở, ban, ngành, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai các nội dung liên quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các DN.



Trong đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Y tế, Sở Công Thương phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn và Công ty Giày Rieker Việt Nam (thị xã Điện Bàn) nhanh chóng tập trung nguồn lực xử lý tình hình dịch bệnh tại công ty, vì đây là nơi tập trung rất đông công nhân, nếu để kéo dài dễ nảy sinh các vấn đề phức tạp.

Quảng Nam tăng cường công tác xét nghiệm để sớm kiểm soát dịch bệnh

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu tất cả trường hợp F1 phải được đưa vào khu cách ly tập trung theo quy định, tiếp tục rà soát những trường hợp có liên quan, tiến hành tiêu độc, khử trùng phạm vi toàn công ty; đồng thời, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường vận động, tuyên truyền, giải thích, ổn định tâm lý công nhân và hướng dẫn cụ thể cho công ty thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo tuyệt đối an toàn khi toàn bộ công nhân làm việc trở lại.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan và các DN tại các KCN, CCN đảm bảo tốt an ninh, trật tự; không để đối tượng xấu lợi dụng tình hình kích động công nhân đình công, lãn công, biểu tình trái pháp luật gây phức tạp an ninh chính trị.

Trước đó, Bộ Y tế công bố ca bệnh Covid-19 thứ 614 tên L.T.T.N (ngụ đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), hiện là quản đốc khu phân xưởng B Công ty Giày Rieker Việt Nam - KCN Điện Nam – Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn), trực tiếp quản lý 8 dây chuyền với khoảng 400 công nhân từ ngày 17 đến sáng 28-7.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, tại buổi làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hôm 10-8, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19, yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên giám sát công tác phòng, chống dịch tại Bệnh viện Bình An (số 253 Điện Biên Phủ, Duy Phước, Duy Xuyên), nhất là các biện pháp phòng, chống để tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại điểm 2, Công văn số 4429/UBND-KGVX ngày 4-8.

Trước đó, Bộ Y tế công bố nhiều ca bệnh Covid-19 tại huyện Duy Xuyên, trong đó có nhiều ca bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan đến Bệnh viện Bình An.