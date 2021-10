Mưa lớn với lưu lượng phổ biến từ 200-300mm kéo dài từ đêm 22 đến tối 23-10 khiến nhiều nơi ở tỉnh Quảng Ngãi ngập sâu. Tại TP Quảng Ngãi, chiều tối 23-10 tiếp tục có mưa lớn, hàng ngàn nhà dân bị ngập nặng, nhiều tuyến đường ngập sâu từ 0,5m đến gần 1m, nhiều ô tô, xe máy chết máy.



Lực lượng chức năng huyện Nghĩa Hành di dời người dân. Ảnh: T.Trực

Giúp người dân di dời vật nuôi. Ảnh: T.Trực

"Tôi sống ở đây mấy chục năm nhưng chưa bao giờ thấy cảnh TP Quảng Ngãi bị ngập nặng như vậy. Mưa lớn liên tục từ đêm 22-10 đến tối 23-10. Nước từ đợt mưa trước chưa kịp rút hết, đợt mưa mới lại lớn hơn", ông Trần Bốn, ngụ phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi cho biết.

Cứu hộ ô tô chết máy do ngập nước tại TP Quảng Ngãi. Video: L.Tân

Còn tại các địa phương như Thị xã Đức Phổ, huyện Bình Sơn, nước lũ gây ách tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua xã Bình Nguyên (huyện Bình Sơn), Phổ Văn, Phổ Ninh (Thị xã Đức Phổ)…

Nhiều ô tô bị ngập nước ở TP Quảng Ngãi tối 23-10. Ảnh: L.Tân

UBND huyện Bình Sơn cho biết đến chiều 23-10 mực nước lũ trên sông Trà Bồng đã vượt báo động 3 và tiếp tục dâng cao. Các địa phương huyện Bình Sơn đã sơ tán gần 700 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu ở vùng trũng thấp ven sông các xã Bình Minh, Bình Chương, Bình Chương, Bình Thuận, Bình Tân Phú... đến nơi ở an toàn.

Nhiều nơi ngập sâu hơn nửa mét. Ảnh: L.Tân

Ông Võ Minh Vương, Phó chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, cho hay mực nước lũ trên sông Trà Câu đã vượt báo động 3 hơn 0,5m. Địa phương đang huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân kê dọn đồ đạc và sẵn sàng phương án di dời dân đến nơi an toàn khi có tình huống khẩn cấp. "Đối với những vùng nguy cơ ngập sâu, chúng tôi cho lực lượng hỗ trợ bà con di dời đồ đạc lên cao, tiếp tục theo dõi nếu như mực nước tiếp tục lên thì phải triển khai phương án di dời dân. Dự kiến các khu vực ngập cục bộ sẽ di dời khoảng 500 hộ dân", ông Vương cho biết.

Mưa lớn kéo dài khiến TP Quảng Ngãi ngập nặng. Ảnh: L.Tân

Còn tại huyện Nghĩa Hành, lũ ở sông Phước Giang đang lên nhanh, vượt báo động 3 khiến hơn 750 hộ dân trên địa bàn huyện Nghĩa Hành ở ven dòng sông này đang bị ngập sâu trong nước lũ, có nơi lên đến 1,5m. Đến chiều 23-10, đã có 1 trường hợp mất tích do mưa lũ ở khu vực Soi Dâu, xã Hành Dũng. "Huyện đã tập trung rà soát, huy động lực lượng xung kích tại chỗ khẩn trương hỗ trợ người dân ở khu vực nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở, ngập sâu di dời đến nơi an toàn. Đến chiều tối 23-10, chúng tôi đã di dời 150 hộ đến những nơi ở an toàn", ông Đàm Bàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành nói.