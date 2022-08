Ngày 22-8, Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) đang điều tra, làm rõ vụ người đàn ông tử vong trên vỉa hè phố Bạch Mai.

Hiện trường vụ người đàn ông tử vong - Ảnh: OFFB

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 21-8, nhiều người dân bất ngờ phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè trước số nhà 23 phố Bạch Mai, nên đã báo lực lượng chức năng.

Ngay sau đó, các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Trên mạng xã hội ngay sau đó xuất hiện nhiều thông tin cho rằng đây là tên trộm lợi dụng thời điểm đêm mưa định trèo vào cửa hàng điện thoại đang đóng cửa, do trơn trượt nên bị ngã tử vong.

Công an quận Hai Bà Trưng khẳng định những thông tin trên là không chính xác.

Bước đầu, công an xác định nạn nhân là chủ một cửa hàng kinh doanh có địa chỉ trên phố Bạch Mai, gần nơi nạn nhân tử vong. Vào thời điểm trên, do quên chìa khóa trong nhà nên nạn nhân đã trèo lên cây tiếp giáp gần nhà để vào nhà. Do trời mưa, cây trơn trượt, người này đã ngã xuống và tử vong sau đó.