Những ngày đầu tháng 7-2021, dịch Covid-19 bùng phát dữ dội, ngay thời điểm này, dân quân Nguyễn Thành Đạt (22 tuổi; Ban Chỉ huy Quân sự phường Tân Tạo, quận Bình Tân) đã nộp đơn tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch. Đạt được bố trí công việc kiểm soát các chốt phong tỏa và hỗ trợ người dân khi cần thiết.



Mãi mãi tuổi 22

Bà Lê Thị Tú (61 tuổi, ngụ đường Lộ Tẻ) cho biết: "Tôi còn nhớ rõ hình ảnh Đạt trong bộ đồ dân quân đến đặt túi thuốc trước nhà và kèm theo lời nhắn "Bà nhớ giữ gìn sức khỏe". Vài hôm sau, khi có túi thuốc điều trị F0, một lần nữa Đạt chủ động tìm đến gửi thêm" - bà Tú nhớ lại.

Rất nhiều hộ dân sống tại phường Tân Tạo ai cũng biết dân quân Đạt. Bởi Đạt len lỏi từng con hẻm, xóm nhỏ chở những túi an sinh cho người dân trên địa bàn phường Tân Tạo. Hết lòng vì bà con nhưng trong một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ, Đạt bị phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Sau 3 ngày, Đạt sốt nặng, khó thở nên được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Bình Tân.

Anh Nguyễn Thành, Quận Đoàn Bình Tân, cho biết những ngày Đạt cách ly do nhiễm bệnh vẫn không quên nhắn hỏi thăm anh em tình nguyện viên. Thậm chí phát hiện trường hợp người dân thiếu thực phẩm, Đạt đã chủ động ghi chép địa chỉ chuyển đến nhóm hỗ trợ nhờ mang túi an sinh giúp đỡ bà con. "Tin nhắn cuối cùng của Đạt gửi đến tôi nội dung vẫn là hỏi thăm đến mọi người" - anh Thành ngậm ngùi. Nhìn lại lá đơn tình nguyện tham gia chống dịch của Đạt, vẫn còn dòng chữ: "Dịch còn xảy ra, tôi còn xin tham gia chống dịch". Giờ đây anh đã ra đi mãi mãi...

Chưa lập gia đình vì muốn cống hiến

Đợt dịch qua, thượng úy Phan Tấn Tài (29 tuổi), cán bộ trinh sát Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 6, được Công an TP HCM tăng cường cho Công an phường 10 để thực hiện việc phòng chống dịch Covid-19.

Tối 2-8, thượng úy Tài cùng các chiến sĩ cảnh sát tổ thực hiện việc tuần tra, hướng dẫn người dân thực hiện giãn cách phòng dịch Covid-19. Khi đó, phát hiện một đối tượng nghi vấn sử dụng chất ma túy nên yêu cầu người này về trụ sở công an giải quyết. Đối tượng phóng xe bỏ chạy. Thượng úy Tài truy đuổi, đối tượng đã ép xe khiến Tài phải lao xe lên vỉa hè và không may tông vào tường nhà người dân. Dù được đồng đội lập tức đưa đi cấp cứu nhưng Tài đã hy sinh trong đêm.

Ông Phan Tấn Ngọc, bố của thượng úy Phan Tấn Tài, cho biết trước ngày mất một tháng, ông đã không gặp mặt con trai vì Tài bận công việc nên chưa thể về thăm nhà. Từ nhỏ, Tài đã nuôi ước mơ thành chiến sĩ công an để bảo vệ an toàn người dân. Khi được tuyển vào ngành, Tài rất tự hào và cố gắng học tập, rèn luyện. Thậm chí đến ngày mất, anh vẫn chưa có gia đình vì mong muốn cống hiến. "Không có nỗi đau nào bằng mất đi người thân. Nhưng tôi rất tự hào về con trai" - ông Ngọc bày tỏ.

Đại diện Công an quận 6 cho biết trước khi thực hiện lễ truy điệu cho thượng úy Phan Tấn Tài, lực lượng chức năng đã đưa thi thể anh đến đơn vị chào tiễn biệt lần cuối.