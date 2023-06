Sáng 24-6, Quốc hội (QH) thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Các đại biểu (ĐB) QH đều cơ bản thống nhất về sự cần thiết ban hành luật.

ĐBQH Đỗ Thị Lan, đoàn Quảng Ninh. Ảnh: Phạm Thắng

Dự thảo luật quy định kiện toàn thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ và các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng thành lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Lực lượng này được bố trí theo mô hình tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở thôn, tổ dân phố và đơn vị dân cư tương đương.

ĐB Đỗ Thị Lan (đoàn Quảng Ninh) bày tỏ đồng tình với việc cần thiết có sự tham gia của lực lượng an ninh cơ sở trong bảo vệ an ninh, đặc biệt là trước tình hình phức tạp của an ninh trật tự hiện nay, rất cần kiện toàn củng cố lại lực lượng an ninh cơ sở, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.



Theo ĐB đoàn Quảng Ninh, lực lượng này cần sự chỉ đạo trực tiếp của UBND cấp xã, còn nếu giao công an xã chỉ đạo thì khó hiệu quả.

Vị nữ ĐBQH cũng cho rằng về huy động lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở, dự thảo luật quy định trường hợp cần thiết hoặc xảy ra tình hình an ninh phức tạp trên địa bàn thì UBND cấp xã huy động các lực lượng tham gia, công an xã chỉ huy nhưng quy định này chưa bao quát hết các trường hợp vi phạm trật tự an ninh cơ sở và biện pháp giải quyết.

Nêu vụ tấn công 2 trụ sở của UBND xã tại Đắk Lắk và một số vụ việc mất an ninh khác xảy ra tại nhiều nơi, ĐB Đỗ Thị Lan cho rằng các vụ việc có tính chất phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và tính mạng người dân cần có các biện pháp giải quyết kịp thời và phù hợp. "Với các trường hợp phức tạp như vậy, cần huy động các lực lượng đủ mạnh, sự tham gia của quần chúng nhân dân và báo cáo kịp thời cấp trên. Đặc biệt, bổ sung vào trong luật quy định với các trường hợp cụ thể có tính chất phức tạp về an ninh trật tự, mối quan hệ trách nhiệm huy động và biện pháp giải quyết" - ĐB Đỗ Thị Lan nói.

Phát biểu thảo luận, ĐB Nguyễn Minh Tâm (đoàn Quảng Bình) nhận định tình hình an ninh trật tự phức tạp, tội phạm ngày càng tinh vi. Đặc biệt vụ việc vừa qua tại Đắk Lắk gióng lên hồi chuông cảnh báo cho công tác an ninh trật tự cơ sở hiện nay.

ĐBQH Nguyễn Minh Tâm, đoàn Quảng Bình. Ảnh: Phạm Thắng

Theo ĐB Nguyễn Minh Tâm, dự thảo luật quy định giao cho địa phương quyết định số lượng tổ an ninh trật tự cũng như thành viên, song điều này có thể gây ra sự thiếu thống nhất giữa các địa bàn và làm tăng ngân sách. Đề nghị trong dự thảo luật cần quy định tiêu chí, số lượng tối đa của lực lượng an ninh trật tự để thống nhất trên toàn quốc, chú trọng các địa bàn biên giới, vùng sâu vùng xa, hải đảo.

Ngoài ra, ĐB Nguyễn Minh Tâm cũng cho rằng việc thẩm tra hồ sơ nên giao cho công an cấp xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc xã thực hiện. Tiêu chuẩn lựa chọn lực lượng đủ 18 tuổi trở lên, nhưng cần bổ sung thêm độ tuổi tối đa. Đề nghị làm rõ tư cách nghĩa vụ của lực lượng này, tránh lạm quyền, đồng thời quy định rõ trách nhiệm khi họ vi phạm thì ai chịu trách nhiệm.



ĐB Phạm Đình Thanh (đoàn Kon Tum) cũng cho rằng việc xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong tình hình hiện nay là rất cần thiết, đây là lực lượng nòng cốt trong xây dựng an ninh ở cơ sở, tham gia hỗ trợ lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng này góp phần quan trọng để giữ vững an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

“Tôi thấy quá trình nghiên cứu, xây dựng dự thảo luật, cơ quan soạn thảo đã tiến hành bài bản, công phu, các vấn đề còn ý kiến khác nhau đã được Chính phủ giải trình rất rõ, đầy đủ” - ĐB đoàn Kon Tum nêu.