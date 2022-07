Sáng 8-7, ngày làm việc thứ tư, kỳ họp thứ bảy, HĐND TP Hà Nội khóa XVI tiếp tục thảo luận, xem xét một số nghị quyết chuyên đề và tiến hành bế mạc kỳ họp.

HĐND TP Hà Nội đã thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết, thông qua nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của TP Hà Nội; Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030; Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại nội thành TP Hà Nội; Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND TP.



Ngoài ra, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn TP Hà Nội (đợt 1). Nghị quyết nêu rõ thông qua danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn TP Hà Nội (đợt 1) gồm 9 cơ sở nhà, đất do các doanh nghiệp (do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Công ty cổ phần và công ty TNHH hai thành viên trở lên do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ) hiện đang quản lý, sử dụng phải di dời theo quy hoạch.

Cụ thể, danh mục 9 cơ sở nhà, đất tại 12 quận đề xuất di dời gồm: Công ty In Báo Nhân Dân Hà Nội; Công ty TNHH một thành viên In Báo Hà Nội Mới; Nhà máy Bia Hà Nội - Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội; Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Thăng Long; Công ty TNHH một thành viên In và Thương mại Thông tấn xã Việt Nam; Nhà máy xe lửa Gia Lâm - Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội; Tổng kho xăng dầu Đức Giang; Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Nông nghiệp; Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam.

Phát biểu kết luận kỳ họp, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, cho biết kỳ họp này đã thông qua 16 báo cáo và 15 nghị quyết (trong đó có 1 nghị quyết thường kỳ và 14 nghị quyết chuyên đề quan trọng). Đây là những cơ chế, chính sách là cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của TP.

Một trong những nội dung quan trọng khác của kỳ họp này là thảo luận, cho ý kiến đối với đề án Phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương của Thành phố. Đây là nội dung lớn, quan trọng, tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của TP, các quận, huyện, thị xã và đang được TP rất quan tâm, tập trung chỉ đạo. Vì vậy, kỳ họp này, HĐND TP dành nhiều thời gian tập trung trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến để UBND TP tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện, trình HĐND TP quyết định tại kỳ họp tiếp theo bảo đảm khả thi, hiệu quả, đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn của TP...

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, phát biểu kết luận kỳ họp

Về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, đã có tổng số 35 lượt đại biểu phát biểu chất vấn, tranh luận. Có 4 Phó Chủ tịch UBND TP, 8 Giám đốc Sở, ngành; 2 Chủ tịch UBND quận, huyện đã tham gia trả lời chất vấn. Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách, điều hành đã thay mặt UBND TP phát biểu báo cáo, tiếp thu, giải trình làm rõ hơn một số vấn đề đại biểu HĐND TP quan tâm. Kết quả phiên chất vấn đã cho thấy các vấn đề được HĐND TP lựa chọn chất vấn là "trúng và đúng", quan trọng, thiết thực, tác động lớn và phù hợp với thực tiễn đặt ra cho TP, đáp ứng nguyện vọng, sự mong mỏi của cử tri và nhân dân.

"Sau kỳ họp này, đề nghị UBND TP, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện những lời hứa, cam kết trước HĐND và cử tri. Đây cũng là sự thể hiện, minh chứng ý nghĩa nhất năng lực, uy tín và sự tín nhiệm của các đồng chí. HĐND TP tiếp tục cùng theo dõi, giám sát đến cùng để các vấn đề giám sát, chất vấn, giải trình sớm được giải quyết, tạo chuyển biến, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân Thủ đô" - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đề nghị.