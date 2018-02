Rẽ cùng lúc với xe tải, 1 người tử vong

21/02/2018 16:57

Chiều 21-2, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông, làm 1 người tử vong tại chỗ.

Cú va chạm rất nhẹ nhưng do bị "canh" vào bánh xe nên người đi xe máy tử vong

Theo CSGT, Công an TP Mỹ Tho vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 15 giờ trưa. Vào lúc này xe tải BKS 71C-043....đi từ hướng đường Lê Văn Phẩm rẽ phải vào đường Nguyễn Thị Thập để lên cầu Rạch Miễu thì va chạm với một người (chưa rõ danh tính) đi xe gắn máy BKS 63-FC- 32... chạy cùng chiều cũng rẽ phải. Dù xe tải chạy rất chậm nhưng do xe gắn máy rơi vào "điểm mù" bên phía trong nên tài xế không quan sát thấy, để xảy ra va chạm nhẹ. Tuy nhiên, do người đi xe gắn máy "canh" ngay bánh trước xe tải nên bị xe tải chèn, chết tại chỗ.





M. SƠN