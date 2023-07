Ngày 4-7, Công an huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đang truy tìm thủ phạm phá hoại vườn sầu riêng của người dân thôn Hoàng Yên, xã Ia Phìn.



Theo thông tin ban đầu, sáng 3-7, gia đình bà Ngô Thị Hiền (trú thôn Hoàng Yên, xã Ia Phìn) đi thăm vườn thì phát hiện vườn sầu riêng 7 năm tuổi có hàng chục cây đã bị kẻ gian phá hoại, cạo vỏ ở phần gốc.

27 cây sầu riêng 7 năm tuổi của người dân bị cạo vỏ phần gốc

Theo bà Hiền, vườn nhà bà có diện tích 1,6 ha, trồng xen kẽ cà phê, sầu riêng và hồ tiêu. Trong đó, có 120 cây sầu riêng vừa bước vào năm thu bói thì kẻ gian đã lựa 27 cây sầu riêng to, nhiều quả nhất để phá hoại.

Thấy vậy, gia đình bà Hiền vội bỏ hơn 1 triệu đồng mua thuốc liền sẹo về bôi vào vị trí vỏ cây bị cạo. Cùng với đó, chặt bớt cành lá, hái hết quả non (mỗi cây từ 20-30 quả) để cây giữ sức, mong cứu được số cây.

Bà Hiền ước tính công chăm sóc, phân bón và thất thu trong vụ này thì gia đình bà Hiền bị thiệt hại chừng 800 triệu đồng.

"Từ trước tới nay, gia đình tôi không có mâu thuẫn, hận thù gì với ai để họ phải phá hoại, triệt đường sống của gia đình tôi như vậy. Bây giờ có trồng lại thì cũng mất nhiều năm mà không biết sau này cây có được như vậy nữa hay không" – bà Hiền nói.

Gia đình bà Hiền ước tính thiệt hại khoảng 800 triệu đồng

Còn ông Đỗ Văn Dũng (chồng bà Hiền) thì cho biết sau khi xảy ra vụ việc đã trình báo cơ quan công an để truy tìm thủ phạm. Một số đối tượng nghi ngờ, gia đình ông Dũng cũng đã thông tin để cơ quan công an nắm.

"Sau khi sầu riêng nhà tôi bị phá hoại thì người dân ở khu vực này cũng rất hoang mang, lo lắng vì sợ rằng kẻ gian sẽ vào phá vườn nhà họ. Do đó, chúng tôi mong muốn sớm bắt được kẻ gian phá hoại vườn cây để ổn định tâm lý cho người dân" – ông Dũng nói.

Ông Trần Văn Duân, Chủ tịch UBND xã Ia Phìn, cho hay sau khi nắm thông tin, UBND xã cử ngay lực lượng công an xuống hiện trường để kiểm tra, xác minh. Nguyên nhân ban đầu nghi do xích mích cá nhân. Hiện tại chính quyền xã đã báo cáo công an huyện xuống tiếp tục điều tra vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.