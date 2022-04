Ngày 21-4, lãnh đạo Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết đơn vị này vừa giải cứu 2 người mắc kẹt trong hố thang máy nhà dân trên địa bàn quận.



Lực lượng chức năng giải cứu 2 nạn nhân - Ảnh cắt từ clip

Theo đó, khoảng 9 giờ sáng 21-4, bé V.H.Đ. (4 tuổi, ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) đang cùng mẹ ở tầng 6 tòa nhà thì bất ngờ bé dựa vào cửa thang máy và rơi vào hố thang. Khi rơi trong hố thang xuống tầng 4 thì cháu Đ. mắc vào một cây đinh.

Phát hiện sự việc, mẹ cháu bé trai đã hô hoán mọi người tới giải cứu. Lúc này, anh Ngô Trọng Đại (36 tuổi, quê ở Hưng Yên) ở cùng nhà chui vào hố thang để cứu bé Đ. nhưng cũng bị mắc kẹt bên trong.

Tiếp nhận tin báo, Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an quận Nam Từ Liêm đã huy động 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu nạn đến hiện trường tổ chức giải cứu. Sau 20 phút triển khai, lực lượng cứu hộ đã đưa 2 người ra ngoài an toàn.

Theo chỉ huy Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an quận Nam Từ Liêm, thang máy của nhà dân này đang bị hỏng, cháu bé dựa vào thì cửa thang máy bật ra và rơi xuống. "Rất may mắn cháu mắc lại tại tầng 4, nếu cháu rơi xuống tận đáy thì không biết chuyện gì xảy ra. Hai nạn nhân được giải cứu an toàn, chỉ bị xây xước nhẹ" - vị lãnh đạo nói