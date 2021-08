Sáng 14-8, thiếu tá Hoàng Mạnh Tiến, Phó trưởng Công an xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, khoảng 23 giờ khuya ngày 13-8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể còn lại trong vụ việc 2 người đi tắm sông dẫn tới chết đuối trên địa bàn.



Đoạn sông nơi 2 thanh, thiếu niên ra tắm bị nước cuốn

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 12-8, Công an xã Minh Tâm nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện có 2 người tắm trên sông nông giang bị nước cuốn trôi. Ngay lập tức, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tới hiện trường tìm kiếm 2 người mất tích.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là L.K.M. (SN 2001) và L.Q.K. (SN 2006; cùng ngụ thôn Dân Vượng, xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa).

Chiều cùng ngày, 2 thanh, thiếu niên này đã rủ nhau ra khu vực sông nông giang (thuộc xã Minh Tâm) để tắm. Do nước lớn, chảy xiết, cả hai đã bị nước cuốn mất tích.

Thiếu tá Hoàng Mạnh Tiến (cởi trần) đang cùng lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân xấu số vào bờ

"Khi ra hiện trường, chúng tôi chỉ thấy 2 chiếc áo, 1 chiếc điện thoại, 1 đôi dép và một số đồ cá nhân ở trên bờ. Tôi và một số người đã lao xuống sông tìm kiếm nhưng không thấy, do thời điểm này nước sông lớn, chảy xiết. Chúng tôi báo sự việc tới Công an huyện Thiệu Hóa và lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã tới hiện trường phối hợp tìm kiếm"- thiếu tá Tiến nói.

Cũng theo thiếu tá Tiến, đến 16 giờ và 23 giờ ngày 13-8, lực lượng cứu hộ đã lần lượt tìm thấy thi thể các nạn nhân xấu số, cách hiện trường khoảng 2 km về phía hạ lưu.

Hiện thi thể các nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao về cho gia đình lo hậu sự.