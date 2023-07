Chiều 22-7, Huyện Đoàn Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" qua thôn 4, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin.

Công trình sử dụng 600 lá cờ Tổ quốc từ 1.000 lá cờ Tổ quốc do Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động trao tặng địa phương vào sáng cùng ngày trong chương trình ký kết quy chế phối hợp trong tổ chức các hoạt động và thực hiện chuỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội trên địa bàn. Chương trình do Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ – Bộ Công an và Huyện đoàn Cư Kuin tổ chức nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.



Rực rỡ "Đường cờ Tổ quốc" qua xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Người lớn, trẻ con cùng ra ngắm

Nhìn con đường quen thuộc bỗng chốc khang trang hơn nhờ hàng cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay phấp phới, người lớn, trẻ con rủ nhau cùng ra ngắm.



Ông Hồ Phi Hồ (SN 1975) nhận xét: "Đường cờ rất đẹp. Nếu như trước đây người dân địa phương chỉ treo cờ dịp Lễ, Tết thì bây giờ đường cờ Tổ quốc sẽ hiện diện mỗi ngày, trước mắt mọi người. Đó là điều đầy tự hào".

Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động trao 1.000 lá cờ Tổ quốc để thực hiện "Đường cờ Tổ quốc" trên địa bàn huyện Cư Kuin

Ông Trần Thành Thái (SN 1977) bày tỏ mong muốn hình ảnh tươi đẹp, đầy tự hào này sẽ được nhân rộng trên nhiều tuyến đường; góp phần ổn định tư tưởng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lễ thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Đại úy Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ, tin tưởng công trình "Đường cờ Tổ quốc" sẽ góp phần giáo dục thế hệ trẻ trân trọng lá cờ Tổ quốc, từ đó giúp nhân lên lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.



Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động thăm và trao 3 suất quà hỗ trợ cho con em 2 gia đình có liệt sĩ hy sinh trong vụ nhóm đối tượng sử dụng vũ khí tấn công trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur

Tối cùng ngày, Huyện Đoàn Cư Kuin phối hợp Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ, Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động tổ chức thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm huyện Cư Kuin.



Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động đã đến thăm và trao 3 suất quà hỗ trợ (trị giá 6 triệu đồng) cho con em 2 gia đình có liệt sĩ hy sinh trong vụ nhóm đối tượng sử dụng vũ khí tấn công trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur.