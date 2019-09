Không bổ nhiệm lại giám đốc để mất rừng

Ngày 27-9, ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, cho biết UBND tỉnh đã thống nhất không bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hồng Mạnh làm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar. Bên cạnh đó, sở đã trình UBND tỉnh thành lập đoàn thanh tra công tác quản lý bảo vệ rừng tại đơn vị này. Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đang làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức tại Công ty Lâm nghiệp Ea Kar trong vụ phát hiện hàng trăm mét khối gỗ lậu tại lâm phần do công ty này quản lý.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã nhiều lần phản ánh trong khoảng 3 năm qua, rừng do Công ty Lâm nghiệp Ea Kar quản lý liên tục bị tàn phá. Mới đây, ngày 18-8, Công an tỉnh Đắk Lắk đã vây bắt các đối tượng đang cưa hạ cây rừng trong lâm phần của công ty này quản lý. Mở rộng điều tra, công an đã thu giữ hơn 800 m3 gỗ lậu.

C.Nguyên