Ngày 22-3, Công an phường Bắc Sơn (quận Kiến An, TP Hải Phòng) đã tổ chức trao trả số tiền 99,5 triệu đồng cho ông Phạm Văn Trí (SN 1958, ở khu đô thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn, quận Kiến An) do sơ suất trong thao tác gửi tiền tại cây ATM.



Ông Phạm Văn Trí nhận lại số tiền đánh rơi mà anh Sơn nhặt dược.

Trước đó, khi đến rút tiền tại cây ATM Ngân hàng Quân đội trên đường Lê Duẩn (phường Bắc Sơn, quận Kiến An) anh Nguyễn Văn Sơn (SN 2000, ở tổ 19 phường Lãm Hà) đã phát hiện nhiều tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng rơi vãi trong cabin cây ATM

Ngay sau đó, anh Sơn đã gom số tiền và mang toàn bộ số tiền đến Công an phường Bắc Sơn trình báo. Tại cơ quan công an, qua kiểm đếm, tổng số tiền mà anh Sơn nhặt được là 99,5 triệu đồng.

Công an phường Bắc Sơn đã tiến hành niêm phong toàn bộ số tiền tiếp nhận từ anh Sơn, đồng thời báo cáo nội dung vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An để xác minh làm rõ nguồn gốc cũng như tìm chủ sở hữu của số tiền trên.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan công an đã xác định được chủ nhân của số tiền trên là ông Phạm Văn Trí.

Theo giải trình của ông Trí, ngày 2-3, ông Trí đến nạp tiền vào tài khoản cá nhân của ông tại cây ATM nêu trên, nhưng do sơ suất, ông chưa hoàn tất giao dịch thành công số tiền 99,5 triệu đồng mà đã ra về.

Sau đó, anh Sơn là người kế tiếp có mặt tại cây ATM này để rút tiền, nên đã phát hiện ra số tiền ông Trí đánh rơi tại đây.

Sau khi xác minh vụ việc, Công an quận Kiến An đã hoàn tất các thủ tục và tổ chức trao trả toàn bộ số tiền cho ông Phạm Văn Trí.

Hiện. Công an quận Kiến An đã đề nghị Giám đốc Công an TP Hải Phòng khen thưởng để ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của anh Nguyễn Văn Sơn.