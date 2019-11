Sáng 22-11, tin từ UBND phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, cho biết đang phối hợp với ngành chức năng xác minh làm rõ nguyên nhân vụ chiếc sà lan làm sập và hư hỏng nặng nhiều nhà dân trong đêm tại địa phương.



Chiếc sà lan và ghe sắt sau cú va chạm mạnh. Ảnh: G.X

Theo kết quả xác minh ban đầu, vào khoảng 18 giờ 50 phút ngày 21-11, chiếc sà lan mang BKS: AG-22530 do Nguyễn Văn Gần (SN 1977; ngụ xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên) điều khiển đến khu vực gần cống Mương Khai Nhỏ thuộc khóm Tây Khánh 5, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên. Do đêm tối nên chiếc sà lan này bất ngờ va chạm với ghe sắt mang BKS: AG-22496 do Hứa Quang Hiếu (SN 1988; ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển theo chiều ngược lại.

Nhiều nhà dân bị tang hoang sau cú va chạm giữa sà lan với ghe sắt trong đêm. Ảnh: G.X

Sau cú va chạm này, chiếc sà lan tiếp tục tông vào hàng loạt nhà dân ven sông. Hậu quả, làm sập hoàn toàn căn nhà của ông Nguyễn Văn Gọn và gây hư hỏng nặng 3 căn khác của người dân liền kề. Rất may, không thiệt hại về người.