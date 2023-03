Ngày 8-3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai đang điều tra sai phạm trong việc đấu thầu, mua sắm vật tư, thiết bị dạy học xảy ra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thị xã An Khê giai đoạn năm 2020-2021.



Nhằm bảo đảm điều kiện dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đáp ứng thiết bị dạy học theo quy định trường chuẩn quốc gia mức độ 1, nâng chuẩn lên mức độ 2, Phòng GD-ĐT thị xã An Khê được giao làm chủ đầu tư thực hiện 3 dự án mua sắm vật tư, thiết bị dạy học trong 2 năm (2020-2021) với tổng số tiền được giao 7,8 tỉ đồng. Phòng GD-ĐT thị xã An Khê đã thực hiện 3 dự án mua sắm gần hết số tiền trên.

Khi triển khai thực hiện, Phòng GD-ĐT thị xã An Khê đã trực tiếp lập báo giá, đưa một hộ kinh doanh không được cấp phép hoạt động trong ngành nghề liên quan báo giá để cung cấp cho công ty thẩm định giá, mục đích là nhận được mức giá mong muốn đối với các trang thiết bị cần mua sắm, có dấu hiệu nâng giá thiết bị trong đấu thầu.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê, nơi xảy ra nhiều sai phạm

Đối với các mặt hàng bàn, ghế vi tính giáo viên, học sinh thuộc dự án mua sắm trang thiết bị dạy học và hệ thống lọc nước uống năm 2020 nhưng Phòng GD-ĐT thị xã An Khê lại yêu cầu cụ thể về xuất xứ hàng hóa trong hồ sơ mời thầu. Đây là hành vi bị cấm trong đấu thầu.

Không chỉ vậy, Phòng GD-ĐT này còn thiếu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, kiểm tra, nghiệm thu các thiết bị dạy học từ nhà thầu, dẫn đến không phát hiện việc nhà thầu bàn giao một số trang thiết bị không đúng hoặc không bảo đảm tính năng theo hợp đồng.

Tại huyện Đăk Pơ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Pơ đại diện chủ đầu tư trong quá trình quản lý việc thi công, sửa chữa nhiều trường học trên địa bàn huyện này đã thiếu giám sát, để nhiều công trình thi công không đúng thiết kế, dự toán, làm phát sinh giá trị công trình. Trong đó, nhiều công trình bị thi công sai thiết kế, dự toán và quyết toán sai đơn giá xi măng như nhà học bộ môn và các hạng mục phụ trợ của Trường Tiểu học và THCS Đào Duy Từ, Trường THCS Phan Bội Châu.

Cũng tại huyện Đăk Pơ, 17 trường học cũng thanh toán sai tiền tăng giờ cho năm học 2019-2020 và 2020-2021, với số tiền sai phạm gần 850 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Gia Lai đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ tịch UBND huyện Đăk Pơ kiểm điểm, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc kiểm tra, giám sát về thu, chi ngân sách; kiểm tra, giám sát của chủ đầu tư trong việc thực hiện đầu tư xây dựng tại địa phương để xảy ra sai phạm. Đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm tập thể và các cá nhân liên quan để xảy ra sai phạm. Các trường học đã chi sai tiền phải thu hồi, nộp về tài khoản của cơ quan thanh tra.