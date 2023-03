Ngày 21-3, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ra quyết định về việc đóng tạm thời sân bay Điện Biên. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam thông báo thời gian đóng tạm thời sân bay Điện Biên để triển khai thi công các hạng mục của dự án "Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên" kể từ 00 giờ 00 ngày 15-4-2023 đến 23 giờ 59 ngày 17-12-2023 (giờ địa phương).



Cục yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam có trách nhiệm thông báo tin tức hàng không theo quy định hiện hành và tổ chức điều hành bay bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Đối với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Cảng hàng không Điện Biên, Cục yêu cầu đơn vị có trách nhiệm duy trì các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn khai thác cho đến thời điểm đóng tạm thời sân bay Điện Biên và thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết để phối hợp điều hành hoạt động khai thác bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Các hãng hàng không: Vietnam Airlines, Bamboo Airways và VASCO có trách nhiệm sắp xếp kế hoạch khai thác đội máy bay để bảo đảm việc vận chuyển hành khách đi/đến Cảng hàng không Điện Biên trên các chuyến bay thường lệ không bị gián đoạn đến thời điểm đóng tạm thời Cảng.

Cảng vụ hàng không miền Bắc có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc bảo đảm an ninh, an toàn khai thác tại sân bay Điện Biên theo quy định.

Cùng ngày, hãng hàng không Bamboo Airways thông báo hiện tại, Bamboo Airways đang khai thác 2 đường bay thẳng tới Điện Biên bằng máy bay phản lực hiện đại Embraer, trong đó đường bay Hà Nội - Điện Biên có tần suất 7 chuyến khứ hồi/tuần; đường bay TP HCM - Điện Biên có tần suất 4 chuyến khứ hồi/tuần.

Các hành khách đã đặt vé bay đến sân bay Điện Biên trong thời gian bị ảnh hưởng sẽ được Bamboo Airways hỗ trợ theo quy định. Để tạm thời khắc phục, hành khách có thể di chuyển bằng đường hàng không đến sân bay Nội Bài - Hà Nội hoặc Cát Bi - Hải Phòng, sau đó tiếp tục hành trình bằng đường bộ đến Điện Biên.

Dự án "Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên" đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 27-3-2021 với nội dung đầu tư xây dựng mở rộng quy mô đường cất hạ cánh dài 2.400 m, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cho các loại máy bay hiện đại như A320, A321.

Cùng đó, cải tạo, mở rộng công suất khai thác nhà ga hành khách hiện hữu từ 300 ngàn khách/năm lên 500 ngàn khách/năm; cải tạo, xây dựng mới các công trình phụ trợ, khu hàng không dân dụng đảm bảo đồng bộ khai thác máy bay A320, A321 và tương đương.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỉ đồng, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư.