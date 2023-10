Dự kiến chi 3.500 tỉ đồng/năm cho lực lượng an ninh cơ sở

Sáng cùng ngày, QH thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Theo Ủy ban Thường vụ QH, tính đến tháng 12-2022, toàn quốc có 84.721 thôn, tổ dân phố. Nếu mỗi thôn, tổ dân phố đều thành lập Tổ bảo vệ an ninh trật tự thì với 84.721 tổ cần có ít nhất là 254.163 người tham gia (mỗi tổ cần ít nhất 3 người). Với số lượng này, dự kiến mỗi năm phải chi 3.505 tỉ đồng cho lực lượng an ninh cơ sở. Tuy nhiên, do dự thảo luật quy định mỗi tổ bảo vệ an ninh trật tự có thể phụ trách một hoặc một số thôn, tổ dân phố, nên tổng số tổ có thể giảm, khiến cho tổng kinh phí bảo đảm cũng sẽ giảm theo. Như vậy sẽ không tăng về số lượng người tham gia và không tăng về tổng kinh phí như băn khoăn của một số ĐB.