Tháng 8-2019, sau khi Báo Người Lao Động đăng bài viết phản ánh tình trạng xe quá tải hoành hành ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Thừa Thiên - Huế, có công văn phúc đáp.



Công văn cho biết tình trạng xe chở quá tải, cơi nới kích thước thành thùng hàng đã giảm đáng kể, không còn công khai như trước. Tuy nhiên, khi vắng bóng CSGT, Thanh tra giao thông, một số xe cơi nới (nhất là xe ben) hoạt động trên các tuyến đường ngắn, ngoài giờ hoặc ban đêm để tránh sự kiểm tra.

Ông Tuấn cũng hứa sẽ phối hợp lực lượng CSGT xử lý tình trạng này trên các tuyến đường không do Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên - Huế quản lý.

Những chiếc xe quá tải như thế này từng một thời gian dài công khai hoạt động trên nhiều tuyến đường ở tỉnh Thừa Thiên - Huế

Vậy nhưng, sau lời khẳng định của vị đứng đầu ngành GTVT địa phương, thực trạng xe ben cơi nới, chở quá tải ở tỉnh Thừa Thiên - Huế chẳng những không giảm mà còn có dấu hiệu rầm rộ, ngang nhiên hơn trên mọi nẻo đường. Các xe ben này đa số là xe chở đất về san lấp tại các công trường xây dựng.

Từ đầu năm 2020, tôi liên tục nhận được rất nhiều phản ánh của người dân về tình trạng nói trên. Dư luận nói rằng phải chăng Huế có những đoàn xe "vua" hay có sự "bảo kê" của lực lượng chức năng?

Nhằm phần nào có câu trả lời trước dư luận, tôi nhanh chóng soạn một đề cương đăng ký thực hiện loạt bài điều tra và được Ban Biên tập đồng ý.

Ngay sau Tết nguyên đán 2020, tôi bắt đầu thực hiện loạt bài này. Địa điểm đầu tiên tôi chọn "ra quân" là ở khu vực tuyến đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ đường Nam Cao đến ngã ba đường vào Khu công nghiệp Phú Bài (thuộc thị xã Hương Thủy), bởi ở đây đang có dự án mở rộng sân bay Phú Bài.

Tiết trời tháng 2 ở đây hanh khô và càng thêm ngột ngạt bởi xe ben hạng nặng lưu thông liên tục vào ra công trường. Những xe ben 4 trục dòng Howo, Shacman chở đất cao vút, quá thùng chạy tốc độ cao, bụi tung mù mịt. Đoàn xe này chở đất từ mỏ vào san lấp tại công trường mở rộng sân bay Phú Bài. Thùng của những xe này đều được nâng lên gấp đôi.

Sau khi ghi hình chứng minh xe cơi nới, chở quá tải lộng hành ở công trường này, như kế hoạch vạch sẵn, chúng tôi chuyển vị trí tác chiến đến những tuyến đường tập trung nhiều xe ben hơn như Tỉnh lộ 7, đường Thuận Hóa, Nam Cao... qua thị xã Hương Thủy. Đây là những tuyến đường do Đội CSGT thị xã Hương Thủy phụ trách tuần tra, kiểm soát.

Trong hành trình đi tìm câu trả lời vì sao xe quá tải hoành hành, có lẽ những ngày cuối tháng 2, đầu tháng 3, khi tác nghiệp trên tuyến đường Tự Đức - Thuận An, đoạn giáp ranh giữa TP Huế, thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang là những kỷ niệm rất đáng nhớ.

Ban Tổ chức Giải Báo chí Hải Triều lần thứ I năm 2020 tỉnh Thừa Thiên - Huế trao giải ba cho tác giả của tác phẩm “Xe quá tải ung dung vượt chốt”

Đây là tuyến đường rộng, xe ben hoạt động rất rầm rộ để chở đất tới các công trường san lấp. Tại đây, vào các buổi chiều thường có các tổ CSGT của Công an thị xã Hương Thủy, Phòng CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế lập chốt, kiểm soát phương tiện tham gia giao thông. Để có những thước phim chứng minh xe quá tải ung dung vượt chốt CSGT ở đây, ngoài việc kiên trì bám sát lực lượng chức năng, tôi còn phải thường xuyên vào vai nông dân chiều chiều ra ruộng bón phân, bắt sâu cho lúa; có khi là công nhân trong bộ áo quần bảo hộ đang cắt cỏ, tỉa cây ven đường... để làm sao áp gần các tổ CSGT thực hiện nhiệm vụ nhằm ghi hình.

Sau hơn 1 tháng trời "ăn bờ ngủ bụi" ấy, tôi đã đủ cơ sở chứng minh tình trạng xe ben cơi nới kích thước thành thùng hàng, chở vượt chiều cao dẫn đến quá tải hoành hành ở Thừa Thiên - Huế. Bên cạnh đó là sự kiểm tra nhanh lẹ đến khó hiểu của lực lượng CSGT.

Sau khi loạt bài được công bố, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã vào cuộc kiểm tra, xác minh và xác định cán bộ, chiến sĩ trong các tổ công tác thuộc Phòng CSGT và Công an thị xã Hương Thủy đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm Điều lệnh Nội vụ Công an Nhân dân và quy định của ngành nên bị xử lý nghiêm.

Đồng thời, công an tỉnh này đã ra quân mạnh mẽ, xử lý hàng ngàn trường hợp xe tải, xe ben cơi nới, chở quá tải. Các chủ xe tự nguyện đưa vào garage cắt bỏ phần thùng xe cơi nới. Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định việc xử lý tình trạng xe ben vi phạm các lỗi trên sẽ không gói gọn trong tháng cao điểm mà trở thành nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng CSGT và không có bất kỳ ngoại lệ cho một phương tiện, cá nhân nào vi phạm.