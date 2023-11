Sáng 4-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thúy Nga (SN 1973; ngụ TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.



"Kiều nữ" Nguyễn Thị Thúy Nga tại cơ quan công an.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định tiếp nhận tin báo của ông T.V.T. (ngụ huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) về việc bị đối tượng tên Nguyễn Thị Bạch Dương (không rõ nhân thân, lai lịch) thông qua mạng xã hội Facebook lừa hơn 3 tỉ đồng. Sau khi tiếp nhận vụ việc, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, rạng sáng 2-11, tại TP HCM, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định phối hợp cùng Công an TP HCM tiến hành kiểm tra và tạm giữ đối tượng Nga.

Bước đầu, tại Cơ quan CSĐT, Nga khai nhận từ năm 2014 đến nay, thông qua các mạng xã hội Facebook, Zalo, Viber, Nga đã sử dụng tên giả Nguyễn Thị Bạch Dương để làm quen ông T.V.T. Sau khi tạo dựng được lòng tin với ông T., Nga sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối, thông tin không đúng sự thật như bán ô tô, bịa đặt việc đang điều trị bệnh ung thư… để lừa ông T. chuyển vào 2 tài khoản tên Dương Ngọc Hân và Trần Ngọc Hiếu (thực chất là của Nga) để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an Bình Định tiếp tục điều tra, làm rõ.