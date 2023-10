Ngày 18-10, ông Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trà Cang (xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam), cho biết khoảng 23 giờ khuya 17-10, mưa lớn đã khiến cho điểm trường Tak Cui ở thôn 5 bị hư hại do đất đá sạt lở, vùi lấp.



Hình ảnh điểm trường Tak Cui bị sạt lở, may mắn không gây thiệt hại về người

Theo đó, mưa lớn khiến đất đá từ quả đồi phía sau điểm trường đổ xuống làm sập tường phòng học và gây hư hại nhiều thiết bị dạy và học.

Đây là điểm trường tiểu học đang có 10 học sinh lớp 1 và 13 học sinh lớp 2 của xã Trà Cang theo học. Rất may sự cố xảy ra giữa đêm khuya nên không có thiệt hại về người.

Được biết, điểm trường Tak Cui được nhà hảo tâm tài trợ xây dựng kiến cố năm 2020. Hiện tại, chính quyền huyện Nam Trà My và xã Trà Cang đã chỉ đạo trường sắp xếp học sinh qua học ở dãy trường gỗ, ổn định việc học tập của điểm trường, nghiêm cấm học sinh lại gần phòng học bị sạt lở để tránh nguy hiểm.

Cũng vào lúc 23 giờ khuya 17-10, mưa lớn khiến đất đá sạt lở xuống nhà ông Hồ Văn Vôn ở thôn 2, xã Trà Linh (huyện Nam Trà My) gây thiệt hại nhiều tài sản. Xã Trà Linh đã huy động lực lượng tại chỗ di dời đồ đạc trong nhà và sơ tán hộ dân tới nơi an toàn.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, từ ngày 11-10 đến 4 giờ sáng ngày 18-10, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa rất lớn, nhiều trạm đo được lương mưa lên đến hơn 1.100 mm.

Cụ thể, trạm đo mưa Đại Hiệp (Đại Lộc) 1.193mm; Duy Trung (Duy Xuyên) 1.165,4mm; cầu Hương An (Quế Sơn) 1.130 mm; đầu mối Hồ Phước Hà (Thăng Bình)1.065,5mm; đầu mối hồ Cây Thông (Quế Sơn) 1.102,4mm; Điện Hồng (Điện Bàn) 1.055,8mm; cầu Vĩnh Điện (Điện Bàn) 1.041mm; đầu mối hồ Vĩnh Trinh (Duy Xuyên) 1.012,8mm; Cù Lao Chàm (Hội An) 1.160mm, Ái Nghĩa (Đại Lộc) 965,6mm, cầu Giao Thủy 963,4 mm, Câu Lâu (Duy Xuyên) 945,6 mm, Hội An 915,8 mm...