Rạng sáng 10-4, một số nơi tại TP HCM xuất hiện cơn "mưa vàng" sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài.

Ghi nhận tại quận Tân Bình, cơn mưa xuất hiện vào khoảng 2 giờ 40 phút. Mưa khá lớn và kéo dài khoảng 20 phút. Cơn mưa cũng làm mát cho khu vực. Ghi nhận trong sáng sớm cùng ngày, không khí tại khu vực tuy vẫn còn oi bức nhưng đã dễ chịu hơn so với những ngày trước đó.

Cơn mưa bất ngờ xuất hiện trong rạng sáng 10-4

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ (Đài Nam Bộ) cho biết hôm nay (10-4), nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở khu vực miền Đông và TP HCM, có nơi ở miền Tây, tuy nhiên cường độ giảm nhẹ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35-37 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ cao nhất trong ngày của những ngày trước đó một số nơi có nhiệt độ trên 37 độ C như Biên Hòa, Tây Ninh (37.5 độ C), Sở Sao (37.1 độ C),...

Thông tin cụ thể về tình hình nắng nóng tại Nam Bộ trong 2 ngày 10 và 11-4 (Nguồn: Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ)

Cũng trong ngày 10-4, độ ẩm tương đối thấp nhất là từ 40-55%. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 12 giờ đến 16 giờ.

Đài Nam Bộ cho biết thời tiết nắng nóng diện rộng duy trì ở miền Đông với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C cho đến ngày 15-4. Từ ngày 16-4 sẽ kết thúc đợt nắng nóng diện rộng.

TP HCM tiếp tục có nắng nóng trong những ngày tới

"Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao" - Đài Nam Bộ lưu ý.