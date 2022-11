Trước đó, chiều 14-10, Công an huyện Châu Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đồng Tháp bắt quả tang Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 66-02D là Nguyễn Thành Nguyễn (32 tuổi; ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) và 3 nhân viên là Trần Thị Ngọc Dung (53 tuổi; ngụ huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng), Lê Minh Nhí (27 tuổi; ngụ huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng), Trần Thanh Nhã (49 tuổi; ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đang có hành vi nhận tiền hối lộ của tài xế để bỏ qua lỗi các ôtô đến kiểm định và cấp giấy đăng kiểm với số tiền 900.000 đồng.

Những người này sau đó đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Qua điều tra bước đầu, nhóm bị can này thừa nhận đã thống nhất thu "phí phụ thu" (tiền hối lộ) của chủ các phương tiện có lỗi để bỏ qua và cấp giấy đăng kiểm đạt, với mức thu từ 300.000 đồng đến 1,2 triệu đồng.

Chỉ riêng trong ngày bị bắt quả tang, các bị can đã tiến hành đăng kiểm 44 phương tiện, thu tiền hối lộ hơn 20 triệu đồng.

Sau khi cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội " Nhận hối lộ " xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 66-02D, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đã ký các quyết định về việc đình chỉ tham gia hoạt động xe cơ giới đối với các đăng kiểm viên và toàn bộ trung tâm đăng kiểm này.

Mở rộng điều tra, ngày 26-10, Công an huyện Châu Thành đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can và khám xét chỗ ở đối với Trần Lập Nghĩa (49 tuổi; ngụ phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), Kim Thị Huỳnh Duy (32 tuổi; ngụ huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh). Đây là 2 đăng kiểm viên của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 66-02D.