Thông tin từ Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 quận Kiến An (TP Hải Phòng), địa phương đã lập chốt kiểm soát, phong tỏa quán karaoke Olala, địa chỉ tại khu đô thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn, quận Kiến An.



Lực lượng chức năng xác định trước đó ông P.V.H. (40 tuổi, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương), từng chăm sóc anh trai tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) về Hải Phòng, sau đó từng đến quán này hát cùng nhóm bạn.



Thông tin từ UBND phường Bắc Sơn (quận Kiến An, TP Hải Phòng), khoảng 14 giờ ngày 30-4, ông P.V.H. cùng nhóm bạn 8-9 người (cả nam, nữ) đến quán karaoke Olala, sử dụng phòng hát 8888 trên tầng 3.

Qua điều tra, truy vết, UBND phường Bắc Sơn bước đầu xác định có hơn 10 người là chủ quán, nhân viên quán karaoke Olala tiếp xúc với nhóm khách. Trong đó, có bà N.T.L. (SN 1979, trú phường Quán Trữ, quận Kiến An) là chủ quán hát và ông V.H.H. (SN 1979, chồng bà N.T.L).

9 nữ nhân viên hát cùng phòng 8888, gồm L.T.T. (SN 1989, quê Lào Cai), V.T.M. (SN 1992), V.T.N. (SN 1999, quê huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định), N.T.H. (SN 1982, quê huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) cùng T.T.H.T. (SN 1989); T.T.C. (SN 1998); V.T.H. (SN 1996); N.T.T.N. (SN 1988) và N.N.T. (SN 1991), đều trú tại quận Kiến An.

Ngoài ra, phường Bắc Sơn cũng xác định có 2 nhân viên phục vụ bưng bê và một bảo vệ khác làm việc trong thời gian nhóm ông P.V.H. tới hát.

Theo điều tra dịch tễ, ông P.V.H. từng lên chăm sóc anh trai là P.T.H. (44 tuổi, trú quận Kiến An) tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Tối 29-4, ông này đi cùng ôtô với anh rể là T.N.A. (43 tuổi, ở Hà Nội) về ngã 5 Kiến An (TP Hải Phòng). Sau đó, ông H đi xe ôm về nhà số nhà 58 đường an dương 1 (xã An Đồng, huyện An Dương).

Sáng 30-4, ông P.V.H đi xe máy sang nhà anh trai ở phường Phù Liễn (quận Kiến An) ở lại chơi ở đó. Trưa 2-5, ông H sang nhà vợ cũ là Đ.T.V.A. (38 tuổi) ở số 12 dãy C2 tổ dân phố Đường Đỏ, thuộc phường Văn Đẩu, quận Kiến An. Tại đây, ông P.V.H. tiếp xúc với vợ, con, mẹ và chị vợ.

Tối 2-5, ông H. đi xe ôm về nhà ở đường An Dương 1, có mua bia tại quán tạp hóa gần nhà. Có tiếp xúc với 4 người hàng xóm.

Cùng ngày, ông H. có ra quán bia khác ở thôn Đại Lộ, xã An Đồng. Sáng 3-5, đi xe máy từ nhà về nhà bố mẹ đẻ tại phường Phù Liễn, quận Kiến An rồi đi bộ ra ngã 5 Kiến An bắt xe khách đi Hà Nội lên Bệnh viện Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, tối 7-5, cơ quan chức năng TP Hải Phòng đã tiến hành phong tỏa quán karaoke New KTV, ở phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng do nữ tiếp viên của quán karaoke ăn chơi bậc nhất đất Cảng này là chị N.T.T. (21 tuổi, trú xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), vừa được xác định dương tính với SARS-CoV-2.