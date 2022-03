Ngày 9-3, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can nguyên là cán bộ UBND huyện Xuyên Mộc và nguyên lãnh đạo UBND xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc).



Ba bị can gồm các ông Huỳnh Bách Thắng, nguyên Trưởng phòng TN&MT huyện Xuyên Mộc; Nguyễn Văn Triệu, nguyên Chủ tịch UBND xã Bình Châu; Phạm Văn Thảo, nguyên cán bộ địa chính xã Bình Châu.

Họ đều bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" do liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng khi buông lỏng quản lý và sử dụng đất đai tại huyện Xuyên Mộc trong thời gian còn đương chức.

Cơ quan CSĐT khám xét nhà nguyên Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc

Sáng cùng ngày, ông Đặng Thanh Minh – nguyên Bí thư, nguyên Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc, cũng bị khởi tố, bị cấm đi khỏi nơi cư trú cũng với tội danh trên.



Cùng với việc thi hành lệnh khởi tố, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Minh tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.

Như Báo Người Lao Động thông tin, năm 2003, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 khu du lịch và dân cư Láng Hàng, huyện Xuyên Mộc với diện tích hơn 330 ha. Năm 2004, nhiều hộ dân đến đây chiếm dụng đất và chuyển nhượng trái phép, thu lợi bất chính nên huyện Xuyên Mộc đã thanh tra và xử lý.

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đọc lệnh khởi tố nguyên Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc Đặng Thanh Minh

Sau đó, UBND xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc quản lý không chặt chẽ, tiếp tục để một số hộ dân vào chiếm đất rồi kê khai không đúng về nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), vi phạm về quản lý và sử dụng đất.

Liên quan những sai phạm trên, kết luận thanh tra về việc cấp giấy CNQSDĐ tại khu vực khu du lịch và dân cư Láng Hàng từ năm 2004 - 2015 chỉ rõ: UBND xã Bình Châu xác nhận nguồn gốc sử dụng đất không đúng với hiện trạng, Phòng TN-MT và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký QSDĐ huyện Xuyên Mộc không thẩm định thực tế, tham mưu sai khiến UBND huyện ký nhiều quyết định cấp giấy CNQSDĐ, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của nhà nước.

Nghiêm trọng hơn, một số văn bản, quyết định trong quá trình tham mưu cho UBND huyện Xuyên Mộc cấp giấy CNQSDĐ còn có dấu hiệu tẩy, sửa năm ban hành... Nhiều trường hợp được cấp giấy CNQSDĐ đã chuyển nhượng không thể thu hồi được.