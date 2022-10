Liên quan đến tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến đường tránh Quốc lộ 1 (đường Nguyễn Hoàng) qua địa phận phường Hòa Thuận (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), ngày 7-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về việc vì sao chưa triển khai mở nút giao thông như khẳng định trước đó, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ III - Tổng cục Đường bộ, cho hay do Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Quảng Nam "chỉ đạo" đóng nên các bên đang lên kế hoạch để đóng lối mở trong tuần tới.



"Vì tỉnh chỉ đạo thì trước mắt phải làm theo, sau khi thực hiện đóng, theo dõi để có phương án tiếp" – ông Bình nhắn cho phóng viên Báo Người Lao Động.

Clip: Ngày 22-9, ông Nguyễn Thanh Bình khẳng định sẽ mở nút giao thông tại khu vực này trước ngày 10-10

Như đã thông tin, lối mở trên đường Nguyễn Hoàng tồn tại nhiều năm nay hết sức nguy hiểm, tai nạn liên tục xảy ra. Ngày 23-3, Chi Cục quản lý đường bộ III.1 (Cục Quản lý Đường bộ III) phối hợp cùng một số cơ quan của tỉnh Quảng Nam tổ chức đóng lối đi này nhưng bị người dân phản ứng nên chưa thể thực hiện.

Chi cục Quản lý đường bộ III.1 triển khai đóng nút giao thông vào ngày 23-3 nhưng bị người dân địa phương phản ứng nên không thực hiện được

Ngày 27-4, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam và Cục quản lý đường bộ III có buổi kiểm tra thực tế hiện trường sau khi UBND TP Tam Kỳ có văn bản đề nghị mở lối đi thuận lợi cho người dân. Tại buổi kiểm tra, các ý kiến cho biết khu vực này đủ điều kiện mở điểm giao thông theo quy định, đồng thời thống nhất triển khai các thủ tục liên quan để mở lối đi tại đây.

Tuy nhiên, tới thời điểm này, nút giao thông vẫn chưa được mở, trong khi hằng ngày có hàng ngàn lượt người dân, học sinh đi lại hết sức nguy hiểm.

Vào ngày 20-9, một học sinh đi xe đạp băng qua lối mở nhỏ hẹp đã xảy ra va chạm với xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Hoàng, khiến người đi xe máy là nam thanh niên 20 tuổi tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn xảy ra, vào ngày 22-9, trả lời phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Thanh Bình khẳng định sẽ mở điểm giao thông tại khu vực này trước ngày 10-10 để đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Cũng trong ngày 22-9, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban ATGT tỉnh Quảng Nam, ký công văn về việc đảm bảo an toàn giao thông tại điểm giao thông trên.

Hằng ngày người dân, học sinh qua lại trên lối mở hết sức nguy hiểm

Trong công văn, ông Quang yêu cầu UBND TP Tam Kỳ có văn bản đề nghị bổ sung điểm đấu nối với Quốc lộ 1, mở dải phân cách tương ứng với điểm đấu nối gửi Sở GTVT xem xét, báo cáo cấp thẩm quyền để đảm bảo an toàn giao thông.

Trong thời gian chờ ý kiến chấp thuận của Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ, Ban ATGT tỉnh Quảng Nam đề nghị Chi cục Quản lý đường bộ III.1 phối hợp với UBND TP Tam Kỳ và các cơ quan liên quan đóng lối mở trên.

Như vậy, việc đóng lối mở (bị người dân phản ứng) hoặc mở một nút giao thông (được người dân, chính quyền địa phương đồng tình, phù hợp với quy định của pháp luật) nhưng Cục Quản lý đường bộ III và các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam quá lúng túng, từ tháng 3 đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Ngày 20-9, tại lối mở này xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến nam thanh niên tử nạn

Điều đáng nói, dù tai nạn chết người xảy ra từ ngày 20-9 và ngày 22-9, Ban ATGT tỉnh Quảng Nam có văn bản "chỉ đạo" nhưng đến nay, ông Nguyễn Thanh Bình cho hay các bên vẫn "đang lên kế hoạch để đóng lối mở trong tuần tới". Trong thời gian "lên kế hoạch" này, nếu tai nạn tiếp tục xảy ra thì ai là người chịu trách nhiệm?