Cuộc tiếp xúc cử tri được kết nối từ Văn phòng Chính phủ với các điểm cầu tại 74 xã, phường, thị trấn; 9 quận, huyện và trụ sở Thành ủy TP Cần Thơ.



Tại buổi tiếp xúc, cử tri TP Cần Thơ phản ánh, kiến nghị, đề xuất lên các cấp chính quyền và Quốc hội về tăng cường phân bổ và tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân; tiếp tục có chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với những người mới từ TP HCM, các tỉnh miền Đông trở về quê đang được cách ly y tế…

Phát biểu với cử tri TP Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đang nỗ lực bao phủ vắc-xin chậm nhất trong quý IV/2021 với các đối tượng ưu tiên. Tới ngày 12-10, đã có khoảng 88 triệu liều vắc-xin về tới Việt Nam và đã tiêm được khoảng 57 triệu liều. Với hơn 30 triệu liều còn lại, các cơ quan đang tiến hành các thủ tục đánh giá, cấp phép và phân bổ về các địa phương. "Chúng ta cũng đang nghiên cứu lộ trình mua và tiêm vắc-xin cho trẻ em nhanh nhất, sớm nhất; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất vắc-xin trong nước" - Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng đề nghị cử tri chia sẻ khi vắc-xin còn ít, phải ưu tiên cho những địa bàn, đối tượng trọng điểm, sau đó mới có thể mở rộng độ bao phủ. Đến nay Cần Thơ đã được phân bổ khoảng 1,1 triệu liều vắc-xin, so với tổng số khoảng hơn 940.000 người trên 18 tuổi.

Thủ tướng cho hay tới đây Chính phủ sẽ có tờ trình lên Quốc hội xem xét cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng, phát triển TP Cần Thơ thực sự trở thành động lực phát triển cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Để đưa Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long, cần sự vào cuộc, chung sức đồng lòng và hành động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, cần có sự quan tâm, đầu tư thỏa đáng về chính sách, nguồn lực cho TP Cần Thơ trong thời gian tới.

Về những nhiệm vụ trước mắt, Thủ tướng nêu rõ việc quan trọng nhất là kiểm soát được dịch bệnh, trong đó sẽ tiếp tục tập trung cao độ cho chiến lược vắc-xin và chăm lo an sinh xã hội cho nhân dân. Một nhiệm vụ quan trọng khác là nhanh chóng khôi phục lại sản xuất bảo đảm an toàn, đồng thời với việc phòng chống dịch hiệu quả. Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có kế hoạch, giải pháp để các cơ quan phối hợp tốt trong việc khôi phục lại thị trường lao động, đón người dân trở lại làm việc, giải quyết vấn đề đi lại của nhân dân thông suốt. Bên cạnh đó, mở cửa trường học tại những nơi an toàn, xây dựng kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em.