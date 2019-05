Sẽ tịch thu 2 rắn hổ mây "khủng" nuôi nhốt trái phép tại khu du lịch Đồi Tức Dụp

14/05/2019 18:27

Ngày 14-5, ông Lý Kim Định, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, cho biết đơn vị này vừa cử lực lượng đi cùng với cán bộ chuyên trách thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang tiến hành xác minh những vấn đề có liên quan đến việc 1 doanh nghiệp đang nuôi nhốt 2 con rắn hổ mây lớn tại khu du lịch Đồi Tức Dụp, thuộc xã An Tức.



Đây là 2 con rắn hổ mây đang bị nuôi nhốt trái phép tại khu lịch Đồi Tức Dụp.

Cũng theo ông Định, bước đầu doanh nghiệp này khai nhận 2 con rắn hổ mây này được nhóm công nhân bắt trong quá trình thi công hệ thống điện mặt trời dưới chân núi Cấm thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang rồi đem về đây nuôi nhốt để phục vụ du lịch.

"Rắn hổ mây là động vật quý hiếm thuộc nhóm 1b nên nghiêm cấm khai thác buôn bán với mục đích thương mại. Do đó, việc các cá nhân, đơn vị nào muốn nuôi nhốt loại động vật quý hiếm này phải xin phép ngành kiểm lâm. Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra thì doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các bước theo quy định mà lại trưng bày để thu hút khách du lịch đến xem"- ông Định khẳng định.

Về vấn đề này, ông Bành Thanh Hùng, Trưởng Phòng Bảo vệ rừng và Bảo tồn Thiên nhiên thuộc Chi cục Kiểm Lâm tỉnh An Giang, cho biết đã mời lãnh đạo doanh nghiệp này đến làm việc và đưa ra hướng xử lý phù hợp với các quy định hiện hành. Theo đó, đơn vị chức năng sẽ tiến hành lập biên bản vụ việc để tịch thu 2 con rắn hổ mây rồi giao trại rắn Đồng Tâm quản lý vì có đủ điều kiện gây nuôi.

"Theo quy định đối với loại rắn này thì ngành kiểm lâm cũng không được cấp phép cho cá nhân nào nuôi nhốt. Nếu trong tuần này mà doanh nghiệp không tự nguyện giao nộp 2 con rắn thì sẽ đề nghị UBND tỉnh ra quyết định tịch thu để giao cho trại rắn Đồng Tháp. Chỉ với 1 con rắn loại này mà ai đó nuôi nhốt trái phép thì cũng đủ cơ sở để khởi tố rồi"- ông Hùng khẳng định.

T.Nốt