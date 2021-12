Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2.



Hành khách tại sân bay quốc tế Nội Bài - Ảnh: Phan Công

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình khẩn trương triển khai và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Các đơn vị cần nghiên cứu, tăng cường triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, thực chất vào công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cùng gia đình nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng, chống dịch trong cơ quan, đơn vị, gia đình và toàn xã hội trước nguy cơ tái bùng phát trên diện rộng trong điều kiện thời tiết cuối năm và biến chủng Omicron.

Ngoài ra, cần tăng cường công tác kiểm soát an ninh, an toàn tại các cảng hàng không, có kế hoạch bố trí nguồn nhân lực phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022 cũng như nâng cao ý thức tự giác chấp hành các biện pháp y tế phòng, chống dịch bệnh của nhân viên hàng không và các đơn vị kinh doanh dịch vụ hàng không.