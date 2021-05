Phòng Cảnh sát giao thông làm việc với người lái xe biển số giả 60A-868.88

Sáng 9-5, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (PC08)-Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã xác định và mời Nguyễn Thanh Vũ (SN 1985, nhân viên Công ty Tín Nghĩa), người sử dụng biển số 60A-868.88 giả đến cơ quan công an làm việc. Đồng thời lập biển bản tạm giữ phương tiện ôtô biển số 60A-703.09 do Vũ lái và tịch thu biển số xe giả.



Trước đó, chiều 8-5, Người Lao Động Online phản ánh việc 2 ôtô có trùng biển số 60A-868.88 xuất hiện tại huyện Nhơn Trạch. Ngay sau đó, Phòng PC08 đã nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ.

Dưới sự chỉ đạo của Trung tá Trần Trọng Thủy, Phó trưởng PC08, tối cùng ngày, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Thanh Vũ, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch là người đã sử dụng biển xe giả trên.

Công an làm việc với tài xế Vũ

Làm việc với cơ quan chức năng, Vũ khai vào khoảng trưa ngày 8-5 đã sử dụng biển số giả 60A-868.88 dùng keo 2 mặt để gắn đè lên biển số xe thật (biển số 60A-703.09).

Sau đó, người đàn ông này để trước một khu nhà trọ ở ấp 1 xã Long Thọ huyện Nhơn Trạch với mục đích để người thân, người quen không biết không phát hiện ra xe của mình. Vũ khai làm biển số xe giả ngày 6-6 tại một cửa hàng ở huyện Long Thành. Đây là lần đầu tiên Vũ sử dụng biển số xe giả.

Khi bị phát hiện dùng biển giả, Vũ đã gỡ biển số xe giả bỏ vào lại trong cốp và đi gửi ở nhà một người bạn ở huyện Long Thành, nhằm tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, chỉ trong ít giờ đồng hồ, PC08 đã truy tìm, xác định Vũ và chiếc xe để xử lý.