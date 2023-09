Ngày 27-9, một lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết Công an thị trấn Phước An của huyện này đã làm rõ vụ việc nhóm học sinh cấp 3 đánh bạn và phát tán clip lên mạng xã hội.



3 học sinh đánh bạn tới tấp trong trường học. Ảnh cắt từ clip

Theo kết quả xác minh, chiều 24-9, Công an thị trấn Phước An phát hiện trên mạng xã hội đăng tải clip nhóm học sinh Trường THPT Nguyễn Công Trứ (thị trấn Phước An) đánh bạn. Sau khi nắm thông tin, công an thị trấn đã phối hợp với nhà trường mời phụ huynh và các em học sinh liên quan lên làm việc.

Theo đó, khoảng 8 giờ 45 phút ngày 5-9, sau khi kết thúc khai giảng năm học mới, các học sinh của các lớp xếp ghế lại đưa vào kho của trường. Lúc này, em L.M.H. (học sinh lớp 10A6) cầm ghế đi ngang qua và nhìn vào lớp học 10A3. Cùng lúc, em D.T.N. (lớp 10A3) thấy và tưởng là em H. nhìn để tìm đánh!

Đến khoảng 8 giờ 45 phút ngày 6-9, em N. rủ em H.G.H. và em H.H.L. (học cùng lớp) đi qua phòng học lớp 10A6 để tìm em H.

Tại đây, khi vừa thấy em H., cả 3 nam sinh lao vào dùng tay đánh đấm liên tục vào vùng mặt, vùng đầu của em H. trước hành lang phòng học. Sau khi thầy cô có mặt thì nhóm học sinh mới giải tán.

Đến ngày 7-9, nhà trường đã mời các em học sinh lên viết bản tường trình. Chiều 9-9, nhà trường mời 4 phụ huynh và học sinh, giáo viên chủ nhiệm lên làm việc. Tại buổi làm việc, 3 em học sinh đã nhận ra sai phạm và xin lỗi bạn. Ngày 20-9, Trường THPT Nguyễn Công Trứ đã tiến hành họp hội đồng kỷ luật theo quy định.

Theo lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk, cơ quan công an đã lập hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 em học sinh về hành vi đánh bạn.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 24-9, trên một tài khoản Facebook đăng tải đoạn clip dài 11 giây ghi lại cảnh 3 nam sinh đánh bạn tới tấp.

Sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận. Phần lớn các ý kiến tỏ ra bức xúc trước hành vi đánh người của nhóm học sinh cấp 3.