Sống cùng thiên lôi: Người về từ cõi chết

11/07/2018 03:41

Trên cánh đồng Bàu Miêu thuộc phường An Hòa, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Hồ Nghĩa (50 tuổi, trú tổ 6) miệt mài với công việc đồng áng. Trời về chiều, ông liên tục liếc nhìn những đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời. Đó là thói quen khó bỏ kể từ ngày ông thoát chết khỏi trận giông sét kinh hoàng.



Di chứng nặng nề

Sau khi bị sét đánh trúng vào mình 2 năm trước, sức khỏe của ông Nghĩa bị ảnh hưởng rất nặng nề. Hàm răng trên rụng dần, nay chỉ còn vài chiếc và cứ phe phẩy mỗi lần ông nói hay rít hơi thuốc.

"Trước đó, răng tôi cứng chắc lắm nhưng kể từ bữa bị sét đánh trúng, nó cứ lung lay và rụng dần dù chẳng có cái nào bị sâu, bị đau gì cả. Từng cái một tự dưng nó lắc lư, đưa tay nhổ ra như kiểu trẻ nhỏ thay răng. Còn ở vùng thắt lưng thì thường hay bị đau, ảnh hưởng đến công việc rất nhiều" - ông kể.

Ông Hồ Nghĩa (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị mất răng, giảm sút trí nhớ sau khi bị sét đánh Ảnh: QUANG NHẬT

Chiều 18-5-2016, ông Nghĩa cùng 2 con trai là Hồ Lĩnh (21 tuổi), Hồ Bin (16 tuổi) và 3 người khác đều trú tại tổ 6, gieo sạ trên cánh đồng Bàu Miêu. Trời nổi mưa giông, cả nhóm chạy vào trú mưa dưới tấm bạt cạnh đó. Bất ngờ, một tiếng nổ rền vang, tất cả ngất xỉu và bị văng ra xa.

Những người này bị thương nặng, phải nằm cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế 1 tuần mới xuất viện. Bây giờ, không những hàm răng trên lần lượt "ra đi", ông Nghĩa còn bị mất cảm giác ở bàn chân phải, trí nhớ giảm sút.

Tại xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, cứ 2-3 ngày lại có một đợt sét khiến người dân bất an. Khu vực mà thiên lôi thường ghé thăm là cánh đồng lúa, mía giáp ranh với các xã Ninh Xuân, Ninh Sim, Ninh Phụng.

Bà Nguyễn Thị Xàng (70 tuổi, thôn Tân Hiệp) là nhân chứng của vụ sét đánh kinh hoàng vào ngày 30-4-2014 tại sân phơi của hợp tác xã. Hàng chục người đang phơi lúa thì trời nổi giông, mưa lắc rắc. Họ vào thềm khu nhà hợp tác xã trú mưa rồi bị sét đánh làm 1 người chết tại chỗ, 11 người bị thương. Cả khu nhà bị sét đánh nứt toác, bay hết gạch ngói.

Bà Đoàn Thị Kim Hoa, người xấu số nhất, bị cháy đen, tử vong tại chỗ. Những người bị thương nặng quần áo cháy đen, nằm bất tỉnh. Một số người đứng cách xa nơi sét đánh 20-30 m cũng nằm la liệt, máu bê bết vì va vào tường, gạch đá rớt trúng người.

Ông Lê Thanh Tùng, chồng một nạn nhân của vụ sét đánh năm 2014, kể sống ở đây hơn 30 năm, năm nào ông cũng chứng kiến sét đánh chết người và trâu bò. Người dân hết sức đề phòng, không tụ tập đông người, thấy giông là bỏ hết việc ngoài đồng về nhà…

"Khi đó vợ tôi bị sét đánh văng xa 5 m, chân tay co lại nằm ngửa, mắt trắng dã, sùi bọt mép. Tôi kéo vợ ra ngoài lấy bùn đắp lên người để rút điện trong người ra. Phải nửa tiếng sau, bả mới nhắm mắt lại. Khung cảnh rất hỗn độn" - ông Tùng kể lại.

Miễn nhiễm với điện

Ngoài các trường hợp bị sét đánh tử vong, ở xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũng có một số người bị sét đánh trúng nhưng may mắn thoát chết, như anh Hồ Ka Lon (38 tuổi, trú thôn Prin C) và em Hồ Thị Mên (16 tuổi; trú thôn Prăng C, xã A Dơi).

Chiều 29-6, trong lúc đứng xếp gỗ tràm trên thùng xe tải, anh Hồ Ka Lon bị sét đánh trúng. Trước khi ngã xuống thùng xe, anh thấy một tia chớp xẹt qua người. Phải mấy chục phút sau khi bất tỉnh, người dân lay gọi anh mới tỉnh dậy. Anh Lon cho hay lúc bị sét đánh, anh để điện thoại ở túi áo. Sau đó, điện thoại bị vỡ màn hình, không thể khởi động nguồn lại được.

Bà Tô Thị Minh Lâm (Khánh Hòa) chỉ tay về ngôi nhà nhiều người bị sét đánh khi trú mưa Ảnh: KỲ NAM

Khoảng một tháng trước khi anh Lon bị nạn, em Hồ Thị Mên cũng bị sét đánh bất tỉnh cả giờ. Sau hôm đó, Mên hoảng sợ, nằm liệt ở nhà 2 ngày liền. Đến nay, sức khỏe của em đã ổn định và đi làm nương rẫy bình thường như trước.

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Tân Hiệp, xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, bà Lê Thị Ngọc Hạnh kể lại cảm giác trước khi bị sét đánh thật kỳ lạ.

"Khi đó, trời đang nắng bỗng nhiên gió nổi lên, mưa lắc rắc. Tôi thấy một thanh niên tự nhiên chúi đầu xuống đất quay vòng vòng. Còn tôi khi đó cảm thấy 2 chân bị tê cứng. Có sức mạnh vô hình nào đó níu lại, tôi hoảng sợ muốn vùng chạy nhưng lại như bị ghì chặt xuống đất. Sau đó, một tiếng nổ lớn, tôi bất tỉnh. Khi tỉnh lại, tôi thấy khắp người áo quần cháy đen, sợi dây chuyền cũng đứt từng khúc nhỏ quéo lại làm phỏng khắp cổ. Khi đưa vào bệnh viện, toàn thân phồng rộp, phỏng khắp người, màng nhĩ phải được chẩn đoán bị thủng. Bây giờ mỗi lần thấy sấm sét là tôi khiếp sợ" - bà Hạnh nói.

Từng chết hụt vào tay thiên lôi, bà Tô Thị Minh Lâm (ngụ cùng thôn) sau khi bị sét đánh đã mê man suốt một ngày. Tỉnh dậy, bà hoàn toàn không nhớ gì về ngày hôm đó, còn tay chân phải sau 11 ngày mới cử động lại. Toàn thân bị phỏng nặng, bà phải điều trị gần 2 tháng mới đi lại được. Sau đó, tay chân bà bị tê liệt, còn trong cơ thể thì nóng như lửa đốt. Để điều trị, bà phải nằm viện phục hồi chức năng gần cả năm. Bác sĩ khi đó cho bà uống nước điện giải và sáng đi tắm biển bà chôn hết thân dưới cát.

Sau khi sét giáng xuống người, bà Lâm trở nên bất thường, có những khả năng kỳ lạ. Có lần chồng bà đụng tay vào nồi áp suất thì bị điện giật đến hỏng chân nhưng bà đụng vào thì thấy bình thường.

"Lần khác, ổ cắm bị rò điện, tôi vô tình đụng vào thì ổ cắm điện hít vào tay. Tôi cũng không cảm thấy mình bị điện giật. Sau đó, ổ điện tự động nhả tay tôi ra, chỗ bị giật có vết phỏng rất sâu. Từ đó, ai cùng nói tôi có khả năng miễn nhiễm với điện" - bà Lâm cho biết.

Bên cạnh khả năng này, bà Lâm còn có nhiều biểu hiện lạ đời như trời nóng thì trong người thấy lạnh, phải đắp chăn, mà trời lạnh thì thấy nóng. Ban ngày, bà làm việc bình thường nhưng đến khoảng 17 giờ thì tay chân ủ rũ, mệt mỏi không muốn làm gì. Đặc biệt hơn, nếu trở trời, thay đổi thời tiết thì tay trái bà giật liên tục.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 10-7



Kỳ tới: Ngôi làng "trời đánh"

QUANG NHẬT - HẢI PHONG - KỲ NAM