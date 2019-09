Trước đó, tàu cá mang số hiệu NA 93.010 TS do ông Nguyễn Văn Thắng (trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng vào tránh trú bão tại cảng sông Gianh (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Khoảng 8 giờ ngày 5-9, tàu cá này xuất bến sông Gianh để về Nghệ An. Khi vừa ra khỏi cửa sông Gianh khoảng 10 hải lý thì không may bị sóng đánh chìm. Thời điểm gặp nạn trên tàu có 7 thuyền viên. Trong đó, 1 người bị sóng cuốn tử vong, 5 người đang mất tích. Riêng ông Thắng may mắn được thuyền viên một tàu cá khác cứu sống.

Tàu cá bị sóng đánh chìm, 6 ngư dân gặp nạn

Nạn nhân tử vong là ông Đậu Ngọc Cầm. Năm thuyền viên mất tích gồm: Trần Quang Thiện (52 tuổi), Phạm Văn Hoàng (26 tuổi), Lê Văn Chiến (18 tuổi), Ngô Văn Xô (18 tuổi) và Trần Văn Cường (16 tuổi). Tất cả đều trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.